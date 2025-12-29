Συναγερμός στη Ρωσία: «Το Κίεβο επιχείρησε επίθεση με 91 drones στην κατοικία του Πούτιν»

Σοβαρή καταγγελία από τη Μόσχα για μαζική επίθεση drones στο Νόβγκοροντ, με τον Σεργκέι Λαβρόφ να προειδοποιεί για αντίποινα και αλλαγή στάσης στις διαπραγματεύσεις.

Η Ρωσία καταγγέλλει απόπειρα ουκρανικής επίθεσης κατά της κρατικής κατοικίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, κάνοντας λόγο για μαζική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, το Κίεβο επιχείρησε να πλήξει την προεδρική κατοικία με συνολικά 91 drones.

Όπως δήλωσε ο Λαβρόφ, όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν από τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Interfax, τα οποία επικαλούνται επίσημες πηγές του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η επίθεση, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, σημειώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου και είχε ως στόχο μία από τις κρατικές κατοικίες που χρησιμοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος. Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει επισήμως τους ισχυρισμούς της Μόσχας.

Προειδοποίηση για αντίποινα και αλλαγή στάσης

Στις δηλώσεις του, ο Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αφήσει την επίθεση αναπάντητη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έχουν ήδη καθοριστεί οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα της ρωσικής αντεπίθεσης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος ή την έκταση των προγραμματισμένων αντιμέτρων.

Παράλληλα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ τόνισε ότι το περιστατικό θα επηρεάσει τη στάση της Μόσχας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Αν και η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, η διαπραγματευτική της γραμμή θα επανεξεταστεί και θα γίνει πιο αυστηρή μετά το συγκεκριμένο συμβάν.

Η ρωσική πλευρά επιμένει ότι η αναχαίτιση των drones αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί το περιστατικό ως ένδειξη κλιμάκωσης από πλευράς Κιέβου. Το επεισόδιο έρχεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής και διπλωματικής έντασης, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες και απειλές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για τους ρωσικούς ισχυρισμούς, ωστόσο η δήλωση Λαβρόφ προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η απάντηση του Κιέβου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε κατηγορηματικά τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί ουκρανικής επίθεσης με drone σε επίσημη κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τους «ψέματα».

Σε δήλωσή του, την οποία μετέδωσε το Sky News, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα επιχειρεί να υπονομεύσει την πρόοδο που καταγράφεται στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως η Ρωσία φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο, στο πλαίσιο μιας κλιμάκωσης της έντασης.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τέλος τις ΗΠΑ να λάβουν θέση και να αντιδράσουν ανάλογα απέναντι στις ρωσικές απειλές.



ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ