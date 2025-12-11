11χρονος ράγισε καρδιές στο Ευρωκοινοβούλιο, περιγράφοντας πώς αποχαιρέτησε τη μητέρα του μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό, με τη διερμηνέα να λυγίζει μπροστά στις κάμερες.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όταν ο 11χρονος πλέον Ρομάν Ολέξιβ, από την Ουκρανία, μίλησε για τη ρωσική επίθεση που σκότωσε τη μητέρα του.

Την ώρα που ο μικρός περιέγραφε την τελευταία στιγμή που κατάφερε να της πει «αντίο», η διερμηνέας του δεν άντεξε και ξέσπασε σε κλάματα, αναγκάζοντας μια συνάδελφό της να την αντικαταστήσει προσωρινά.

«Άγγιξα τα μαλλιά της και της είπα αντίο»: Σπαρακτικά τα λόγια του Ρομάν

Ο Ρομάν ήταν μόλις 7 ετών όταν οι ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν το νοσοκομείο στη Βίνιτσα στις 14 Ιουλίου 2022, σκοτώνοντας 24 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες. Ανάμεσα στα θύματα ήταν η μητέρα του, Χάλινα Χαλίνα.

Περιγράφοντας όσα αντίκρισε μετά την επίθεση, ο Ρομάν είπε: «Η μαμά ήταν κάτω από τα χαλάσματα. Έβλεπα μόνο τα μαλλιά της. Την άγγιξα… και της είπα αντίο». Σε εκείνο το σημείο η διερμηνέας λύγισε, σκουπίζοντας τα δάκρυά της, πριν αποσυρθεί για λίγο.

Ο μικρός είχε υποστεί εγκαύματα στο 45% του σώματός του και έμεινε πάνω από 100 ημέρες σε κώμα. Ακολούθησαν 35 επεμβάσεις για να αποκατασταθούν τα τραύματά του.

Ο τιτάνιος αγώνας του 11χρονου για επιβίωση

Μετά τον βομβαρδισμό, ο Ρομάν μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη κλινική στη Δρέσδη, όπου πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο σε θεραπείες και επεμβάσεις. Όταν ξύπνησε από το κώμα, είχε γύψους και στα τέσσερα άκρα, ενώ είχε χάσει σχεδόν όλα του τα μαλλιά.

Οι γιατροί φοβούνταν ότι δεν θα περπατούσε ποτέ ξανά. Ωστόσο, ο μικρός απέδειξε το αντίθετο. Παρά τις κακουχίες, άρχισε ξανά μαθήματα χορού και μάλιστα συμμετείχε σε σχολική εκδήλωση χορού στη Λβιβ.

Το μήνυμα του μικρού για τον πόλεμο: «Συνεχίστε να βοηθάτε τα παιδιά της Ουκρανίας»

Μιλώντας στους ευρωβουλευτές, ο Ρομάν απηύθυνε ένα μήνυμα δύναμης: «Όταν είμαστε ενωμένοι, είμαστε δυνατοί. Μην τα παρατήσετε ποτέ. Συνεχίστε να βοηθάτε τα παιδιά της Ουκρανίας».

Δίπλα του βρισκόταν ο πατέρας του, Γιαροσλάβ, που τον στήριξε σε όλη τη διαδρομή: «Δεν ξέραμε αν θα ξαναπερπατήσει ή θα κινήσει τα δάχτυλά του. Χάρη στους γιατρούς και στη δική του υπεράνθρωπη προσπάθεια, επέστρεψε στον χορό και στη μουσική», σημείωσε.

Η ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ και βραβεύτηκε

Η πορεία του μικρού επιζώντα έγινε ντοκιμαντέρ με τίτλο Romchyk, δημιουργημένο από φοιτητές του Goldsmiths στο Λονδίνο. Το έργο προβλήθηκε ακόμη και στον Πάπα Φραγκίσκο και απέσπασε βραβείο στο Cambria Film Festival στην Καλιφόρνια.

Σήμερα, ο Ρομάν έχει επιστρέψει στο σχολείο, φορώντας ειδική μάσκα αποθεραπείας, συνεχίζοντας τον χορό και παίζοντας μπαγιάν, το αγαπημένο του ακορντεόν.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ