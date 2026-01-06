Το λάθος με τη σειρά φόρτισης του κινητού τηλεφώνου που μειώνει τη διάρκεια ζωής του!

Ένα απλό λάθος στη σειρά που φορτίζουμε το κινητό μπορεί, με τον καιρό, να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του...

Οι περισσότεροι χρήστες δεν δίνουν σημασία στον τρόπο που συνδέουν το κινητό τους για φόρτιση. Ωστόσο, η σειρά με την οποία γίνεται η σύνδεση μπορεί να παίξει ρόλο στη μακροχρόνια υγεία της συσκευής.

Το συνηθισμένο λάθος είναι να συνδέουμε πρώτα το καλώδιο στο κινητό και στη συνέχεια το φορτιστή στην πρίζα.

Η σωστή σειρά φόρτισης

Σύμφωνα με ειδικούς, αυτή η πρακτική μπορεί να προκαλέσει στιγμιαία υπέρταση στο καλώδιο, η οποία ενδέχεται να φτάσει μέχρι τα εσωτερικά εξαρτήματα του τηλεφώνου και να τα επιβαρύνει με την πάροδο του χρόνου.

Η λύση είναι απλή: Πρώτα συνδέουμε τον φορτιστή στην πρίζα και στη συνέχεια το καλώδιο στο κινητό. Με αυτόν τον τρόπο, οποιαδήποτε υπέρταση απορροφάται από την πρίζα και δεν περνά στη συσκευή.

Τι κάνουμε όταν αποσυνδέουμε το κινητό

Η ίδια λογική ισχύει και κατά την αποσύνδεση. Πρώτα αφαιρούμε το καλώδιο από το κινητό και μετά βγάζουμε τον φορτιστή από την πρίζα, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες τάσεις στην μπαταρία.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, μια τόσο μικρή αλλαγή στη ρουτίνα φόρτισης μπορεί να βοηθήσει ώστε το κινητό να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για περισσότερο καιρό, χωρίς πρόωρες φθορές.

