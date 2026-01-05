Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν: Η Βρετανία αναζήτησε τεχνολογία UFO τη δεκαετία του ’90

Το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε πράκτορες να βρουν τεχνολογία UFO σε αποκαλυπτικά, απόρρητα αρχεία της δεκαετίας του 1990.

Ο βρετανικός στρατός προσπάθησε ενεργά τη δεκαετία του 1990 να αποκτήσει εξωγήινη τεχνολογία, καθώς αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών πίστευαν ότι καινοτομίες «εκτός αυτού του κόσμου» θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας, σύμφωνα με αρχεία που μέχρι πρότινος ήταν απόρρητα.

Το Defence Intelligence Staff του Ηνωμένου Βασιλείου που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της χώρας, έλαβε εντολή να διερευνήσει «μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα» (UAP), μετά από χιλιάδες αναφερόμενες θεάσεις πάνω από το Βέλγιο μεταξύ Νοεμβρίου 1989 και Απριλίου 1990 .

«Η λογική υπαγορεύει ότι, αν σημαντικός αριθμός ανθρώπων αναφέρει παράξενα αντικείμενα στον ουρανό, τότε μπορεί να υπάρχει βάση γεγονότων. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα UAP αποτελούν πιθανή απειλή για την άμυνα της χώρας, καθώς δεν γνωρίζουμε τι είναι!», ανέφερε εσωτερικό υπόμνημα του Μαρτίου 1997 που αποχαρακτηρίστηκε.

Οι αναφορές για «ιπτάμενα μαύρα τρίγωνα»

Νωρίτερα μέσα στη δεκαετία, υπήρξε κύμα αναφορών για «μεγάλα, αθόρυβα, χαμηλής πτήσης μαύρα τρίγωνα» που επέδειξαν δυνατότητες πρόωσης πολύ πέρα από κάθε γνωστή τεχνολογία πτήσης στη Γη, γεγονός που ώθησε αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών να εξετάσουν σοβαρά την προσπάθεια απόκτησης αυτών των εξελίξεων για δικούς τους σκοπούς.

«Ένα συμπληρωματικό ζήτημα είναι η πιθανότητα απόκτησης τεχνολογίας», ανέφερε μία έκθεση, σύμφωνα με τους Sunday Times. «Τα UAP δεν φαίνεται να χρησιμοποιούν συμβατική αντιδραστική πρόωση. Τα βελγικά “δέλτα” (επιβεβαιωμένα από το υπουργείο Άμυνας της χώρας) αιωρούνταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα και επιτάχυναν γρήγορα σε υπερηχητικές ταχύτητες, ξεφεύγοντας από τα F-16. Αν αυτό αντιπροσωπεύει πραγματική τεχνολογία, ίσως θα έπρεπε να αποκτηθεί».

Το περιστατικό του Rendlesham Forest

Μια άλλη αναφορά περιλάμβανε το περιστατικό του Rendlesham Forest, κοντά στη βάση της US Air Force στο Woodbridge, Suffolk, το 1980, όπου ένα φωτεινό «όχημα άγνωστης προέλευσης» φέρεται να προσγειώθηκε σύντομα πριν επιστρέψει στον ουρανό. Σύμφωνα με την έκθεση, η προσγείωση επιβεβαιώθηκε από τον διοικητή της αμερικανικής μονάδας και άλλα άτομα, όπως αναφέρει η nypost. Το έγγραφο αναφερόταν επίσης, σε άλλα κράτη που είχαν δείξει ενδιαφέρον για την αξιοποίηση τεχνολογίας UFO.

Τα έγγραφα υπογραμμίζουν ότι και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τη μελέτη παρόμοιων φαινομένων, με ανεπίσημες ομάδες πληροφοριών να ασχολούνται με το ζήτημα.

Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια

Παρότι αναγνωρίζεται ότι η πλειονότητα των αναφορών UFO στερούνταν αξιοπιστίας, ένα μικρό ποσοστό δεν μπορούσε να εξηγηθεί με βάση τη συμβατική επιστήμη. Ορισμένες περιγραφές ανέφεραν επιδόσεις σε ταχύτητα, ελιγμούς και σχήμα που υπερέβαιναν τις γνωστές δυνατότητες της αεροναυπηγικής, καθιστώντας δύσκολη την άμεση αξιολόγηση και αντίδραση των αρχών.

Τα έγγραφα τονίζουν ότι οποιαδήποτε μελλοντική απειλή, επίγεια ή μη, θα απαιτούσε εθνικό ή και διεθνή συντονισμό εντός αυστηρών πλαισίων ασφαλείας, ενώ παράλληλα προτρέπουν τους αναλυτές να διατηρούν ανοιχτό μυαλό, παρά τον χλευασμό που συχνά συνοδεύει τέτοια θέματα.

Σήμερα, τα πρώην απόρρητα αρχεία φυλάσσονται στα Εθνικά Αρχεία του Kew, κοντά στο Λονδίνο. Τον Δεκέμβριο του 2024 , ο υπουργός αρμόδιος για θέματα αμυντικής ετοιμότητας δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει σταματήσει να εξετάζει αναφορές UFO ή UAP από το 2009 και δεν υπάρχουν σχέδια για επανεκκίνηση σχετικών ερευνών.

