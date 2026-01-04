Yassine Cheuko: Ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι που αποκλείστηκε από τα γήπεδα του MLS (vid)

Από μία φτωχογειτονιά του Παρισιού στις εξέδρες της MLS, ο Yassine Cheuko είναι ο άνθρωπος-σκιά του Λιονέλ Μέσι, με παρελθόν στις πολεμικές τέχνες και παρόν υψηλής ασφάλειας.

Ο Yassine Cheuko μεγάλωσε σε μία υποβαθμισμένη περιοχή του Παρισιού, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από μικρή ηλικία στράφηκε στις πολεμικές τέχνες, χτίζοντας σταδιακά ένα σκληροτράχηλο προφίλ. Στην πορεία αγωνίστηκε επαγγελματικά σε μικτές πολεμικές τέχνες (MMA), με συμμετοχές σε αγώνες σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία.

Η φυσική του κατάσταση δεν είναι τυχαία. Προπονείται υπό την καθοδήγηση του γνωστού προπονητή Muay Thai, Luan Aguirre, ενώ συχνά εμφανίζεται σε γυμναστήρια πολεμικών τεχνών σε όλο τον κόσμο. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην απόλυτη ετοιμότητα, την πειθαρχία και τη συνεχή εξέλιξη.

Ο άνθρωπος που δεν αφήνει τον Λιονέλ Μέσι ούτε δευτερόλεπτο

Από το 2023, με τη μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, ο Cheuko ανέλαβε προσωπικά την ασφάλεια του Αργεντινού σταρ. Είναι επικεφαλής ομάδας 50 ατόμων και ακολουθεί τον Μέσι παντού... εντός και εκτός γηπέδων.

Δεν είναι λίγες οι φορές που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο για να αποτρέψει εισβολείς φιλάθλους που προσπαθούσαν να πλησιάσουν τον ποδοσφαιριστή.

Γιατί το MLS του απαγόρευσε την παρουσία από τον αγωνιστικό χώρο

Παρά τον καθοριστικό του ρόλο, η MLS αποφάσισε να του απαγορεύσει την παρουσία εντός αγωνιστικού χώρου τη φετινή σεζόν, επικαλούμενη κανονισμούς ασφαλείας.

Ο ίδιος παραμένει ωστόσο μέλος των αποστολών της Ίντερ Μαϊάμι και ταξιδεύει κανονικά με την ομάδα, συνεχίζοντας να προστατεύει τον Μέσι από απόσταση.

