Νέο παραλήρημα Τραμπ: Οι 5 νέες χώρες που έχει βάλει στο... μάτι

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σειρά τοποθετήσεων με έντονο και επιθετικό χαρακτήρα, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον διαφόρων χωρών.

Επεκτατικές βλέψεις των ΗΠΑ σε Λατινική και Κεντρική Αμερική μαρτυρούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One από τη Φλόριντα προς την Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σειρά τοποθετήσεων με έντονο και επιθετικό χαρακτήρα, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων η Κολομβία, η Κούβα, το Μεξικό, το Ιράν και η Γροιλανδία.

Αναφερόμενος στην Κολομβία, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «άρρωστη» και αποδίδοντας στην ηγεσία της ευθύνες για την παραγωγή κοκαΐνης που καταλήγει στις ΗΠΑ, ενώ δήλωσε πως μια επίθεση θα μπορούσε να θεωρηθεί «καλή ιδέα».

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, προφανώς αναφερόμενος στον ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο. Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν οι ΗΠΑ θα διεξαγάγουν επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας ο Τραμπ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, είπε πάντως ότι η ιδέα «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

Για τη Βενεζουέλα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον τον έλεγχο και την ευθύνη της χώρας, σημειώνοντας πως προτεραιότητα δεν αποτελεί η άμεση διεξαγωγή εκλογών, αλλά η «αποκατάσταση» της κρατικής λειτουργίας και η ανασυγκρότηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας μέσω εκτεταμένων επενδύσεων. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη χώρα «νεκρή».

«Συνδιαλλασσόμαστε με κόσμο που μόλις ορκίστηκε. Μη με ρωτήσετε ποιος κυβερνάει, διότι θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους οι οποίοι τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεργάζονται με την Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ασκεί καθήκοντα προέδρου, ενώ εξήρε τη δράση των στρατιωτών που συμμετείχαν στη σύλληψη του Μαδούρο, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξαν αμερικανικές απώλειες, σε αντίθεση με τις δυνάμεις από την πλευρά της Κούβας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ εκτίμησε ότι η Κούβα βρίσκεται στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης χωρίς το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, ενώ προειδοποίησε το Μεξικό ότι «θα πρέπει να ληφθούν μέτρα» σε περίπτωση μη συνεργασίας. Για τη Γροιλανδία, επανέλαβε ότι η απόκτησή της συνιστά ζήτημα εθνικής ασφάλειας, επικαλούμενος τη ρωσική και κινεζική παρουσία στην περιοχή.

Κλείνοντας, απείλησε το Ιράν με αυστηρά πλήγματα σε περίπτωση δολοφονιών διαδηλωτών και εξέφρασε επιφυλάξεις απέναντι στους ρωσικούς ισχυρισμούς περί επίθεσης με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής του Κιέβου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ