Øresund: Το σκανδιναβικό κόσμημα των 4,1 δισ. ευρώ που κοστίζει 31€ για να το διασχίσεις

Η Øresund, η γιγαντιαία γέφυρα που συνδέει τη Δανία με τη Σουηδία, έχει γίνει ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της Σκανδιναβίας. Το πανοραμικό πέρασμα πάνω από το νερό, ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της και η φήμη της από το σκανδιναβικό θρίλερ «The Bridge» την καθιστούν πόλο έλξης για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε μετά τη συμφωνία Δανίας - Σουηδίας για τη μόνιμη πορθμειακή σύνδεση μέσω του Πορθμού Έρεσουντ, ένα στενό που πριν απαιτούσε πορθμεία για τη διασύνδεση των δύο χωρών. Η Øresund, μήκους σχεδόν 16 χιλιομέτρων, εγκαινιάστηκε το 2000, εννέα χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας, και κόστισε περίπου 30 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (4,1 δισ. ευρώ). Η γέφυρα επιτρέπει στους οδηγούς να περάσουν από τη Δανία στη Σουηδία σε λιγότερο από μισή ώρα - σημαντική βελτίωση χρόνου σε σχέση με τα προηγούμενα ταξίδια με φέρι.

Η διέλευση έχει σημαντικό κόστος, καθώς οι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν έως 460 δανικές κορώνες (61,58 €), ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Η τιμή μπορεί να κυμαίνεται από 235 DKK (31€) έως 1.625 DKK (218€), σύμφωνα με τον πάροχο διοδίων, Tolltickets. Παρά την τιμή, η εμπειρία της πανοραμικής θέας και η μοναδική αίσθηση του ταξιδιού πάνω από το νερό καθιστούν τη γέφυρα πόλο έλξης για τουρίστες και ταξιδιώτες.

Η Øresund δεν εξυπηρετεί μόνο οχήματα - διαθέτει και σιδηροδρομική γραμμή, προσφέροντας επιλογές σε όσους προτιμούν το τρένο. Η γέφυρα παραμένει η μεγαλύτερη συνδυασμένη οδική και σιδηροδρομική γέφυρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο της σκανδιναβικής μηχανικής και σχεδιαστικής πρωτοπορίας.

