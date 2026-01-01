Βάλαμε μυαλό: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους την Πρωτοχρονιά!

Σαρωτικούς ελέγχους αλκοόλ πραγματοποίησε η Τροχαία σε όλη την Αττική από το πρωί της παραμονής έως το πρωί της Πρωτοχρονιάς. Αρκετά ελπιδοφόρα τα νούμερα των θετικών αλκοτέστ.

Από τις 06:00 το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως τις 06:00 το πρωί της 1ης Ιανουαρίου 2026, η Τροχαία προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους αλκοτέστ στο πλαίσιο της τροχαίας αστυνόμευσης.

Συνολικά ελέγχθηκαν 6.129 άτομα, εκ των οποίων 62 οδηγοί βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, καταγράφοντας θετικό αποτέλεσμα.

Αυξημένα μέτρα για την οδική ασφάλεια

Οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλέγμα των αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας που εφαρμόζονται κάθε χρόνο κατά την εορταστική περίοδο, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία οδηγών και πολιτών.

Η Τροχαία υπενθυμίζει ότι η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων.

Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) καθορίζει συγκεκριμένα όρια αλκοόλ για τους οδηγούς και προβλέπει αυστηρές κυρώσεις, ανάλογα με τη συγκέντρωση αλκοόλ στον οργανισμό.

Παράλληλα, απαγορεύεται ρητά η άρνηση ελέγχου, η οποία επισύρει βαριές ποινές.

Επιτρεπόμενα όρια αλκοόλ

Γενικοί οδηγοί: έως 0,50 g/l αίματος ή 0,25 mg/l εκπνεόμενου αέρα

Επαγγελματίες οδηγοί & νέοι οδηγοί (έως 2 έτη άδεια): έως 0,20 g/l αίματος

Κυρώσεις και πρόστιμα (ενδεικτικά)

0,50 – 0,80 g/l (0,25 – 0,40 mg/l αέρα):

Πρόστιμο 200–350€, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες, 5 βαθμοί ποινής

0,80 – 1,10 g/l (0,40 – 0,55 mg/l αέρα):

Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες

Πάνω από 1,10 g/l (>0,55 mg/l αέρα):

Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας έως 6 μήνες, φυλάκιση έως 6 μήνες, ακινητοποίηση οχήματος

Άρνηση ελέγχου:

Πρόστιμο 1.200€, φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών, αφαίρεση άδειας για 6 μήνες

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ