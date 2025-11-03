Η Μαδρίτη κάνει την αρχή: Ποια αυτοκίνητα δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν από το 2026

Από το 2026, η Μαδρίτη κλείνει οριστικά τις πόρτες της στα οχήματα χωρίς περιβαλλοντικό αυτοκόλλητο DGT. Δείτε ποια αυτοκίνητα επηρεάζονται, τι πρόστιμα προβλέπονται και ποιες εξαιρέσεις υπάρχουν.

Η νέα χρονιά θα φέρει σημαντικές αλλαγές για τους οδηγούς στη Μαδρίτη. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλα τα οχήματα που δεν διαθέτουν περιβαλλοντικό αυτοκόλλητο της DGT θα απαγορεύεται να κυκλοφορούν εντός των ορίων του δήμου, χωρίς καμία εξαίρεση. Το μορατόριουμ για τους κατοίκους, που ίσχυε μέχρι σήμερα, λήγει οριστικά στο τέλος του 2025.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο του Δημοτικού Συμβουλίου της Μαδρίτης για πιο βιώσιμη κινητικότητα και μείωση των ρύπων. Η ισπανική πρωτεύουσα θα λειτουργεί πλέον εξ ολοκλήρου ως Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών (LEZ), με στόχο την ανανέωση ενός γηρασμένου στόλου οχημάτων - ο μέσος όρος ηλικίας τους ξεπερνά τα 13 χρόνια.

Τι αλλάζει από το 2026

Από την Πρωτοχρονιά του 2026, όποιος εισέλθει στη Μαδρίτη με αυτοκίνητο χωρίς αυτοκόλλητο DGT θα αντιμετωπίσει πρόστιμο 200 ευρώ (ή 100 ευρώ σε περίπτωση άμεσης πληρωμής). Μέχρι τότε, οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο εντός των ορίων του δήμου - εκτός από το ιστορικό κέντρο και την περιοχή της Plaza Elíptica.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δήμου, το μέτρο θα επηρεάσει περίπου 400.000 οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα στην πρωτεύουσα. Σε αυτόν τον αριθμό δεν περιλαμβάνονται όσοι μετακινούνται καθημερινά από γειτονικές πόλεις για εργασία.

Ποια αυτοκίνητα επηρεάζονται

Η απαγόρευση αφορά κυρίως:

Βενζινοκίνητα οχήματα που έχουν κατασκευαστεί πριν το 2000

Πετρελαιοκίνητα (ντίζελ) που έχουν κατασκευαστεί πριν το 2006

Μόνο τα αυτοκίνητα με ετικέτες εκπομπών B, C, ECO ή 0 θα μπορούν να εισέρχονται στη Μαδρίτη χωρίς περιορισμούς.

Οι ζώνες ειδικής προστασίας

Δύο περιοχές διατηρούν αυστηρότερους κανόνες:

Το ιστορικό κέντρο (Madrid Central), όπου πρόσβαση έχουν μόνο κάτοικοι και οχήματα κατηγορίας 0 ή ECO,

Η Plaza Elíptica, με ανάλογους περιορισμούς.

Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία χωρίς έγκυρη ετικέτα DGT θα τιμωρείται. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η στάθμευση σε ιδιωτικούς χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης.

Οι εναλλακτικές

Για όσους διαθέτουν αυτοκίνητο χωρίς αυτοκόλλητο, οι επιλογές είναι σαφείς:

Αντικατάσταση του οχήματος με νεότερο και πιο “καθαρό” μοντέλο

Επιλογή δημοσίων συγκοινωνιών ή άλλων μέσων

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγοί μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται στους περιφερειακούς δακτυλίους M-40 και M-50, καθώς βρίσκονται εκτός των ορίων του δήμου.

