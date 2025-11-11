Επίμονος υποψήφιος οδηγός στο Ηνωμένο Βασίλειο κατάφερε τελικά να περάσει το θεωρητικό τεστ οδήγησης στην 75η του προσπάθεια, έχοντας ξοδέψει πάνω από 1.700 λίρες σε παράβολα.

Σύμφωνα με στοιχεία της AA Driving School, μαθητής από το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε το θεωρητικό τεστ μετά από 75 αποτυχημένες προσπάθειες, έχοντας πληρώσει συνολικά γύρω στα 2.000 ευρώ μόνο για τα παράβολα.

Παρότι ο αριθμός αυτός φαίνεται υπερβολικός, δεν αποτελεί ρεκόρ. Το ρεκόρ αποτυχιών στη θεωρητική εξέταση ανήκει σε άλλον υποψήφιο, ο οποίος χρειάστηκε 127 αποτυχημένες προσπάθειες πριν περάσει στην 128η, ξοδεύοντας συνολικά πάνω από 3.000 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το θεωρητικό τεστ οδήγησης

Η εξέταση αυτή αξιολογεί τη γνώση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και των βασικών αρχών ασφαλούς οδήγησης μέσω πολλαπλής επιλογής και βίντεο αναγνώρισης κινδύνου. Η επιτυχία στο θεωρητικό είναι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να δώσει το πρακτικό τεστ.

Δεν υπάρχει όριο αποτυχιών, ωστόσο αρκετοί οδηγοί θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα «ταβάνι» προσπαθειών, μετά το οποίο ο υποψήφιος θα έπρεπε να περάσει επιπλέον εκπαίδευση πριν ξαναδώσει.

Τι λένε οι ειδικοί

Η Έμα Μπους, διευθύνουσα σύμβουλος της AA Driving School, δήλωσε πως είναι εύκολο να υποτιμήσει κανείς τη δυσκολία του θεωρητικού τεστ: «Η επανάληψη και η σωστή προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Η ζωή όμως πολλές φορές μπαίνει στη μέση, με αποτέλεσμα το άγχος και οι πιέσεις χρόνου να επηρεάζουν την απόδοση των υποψηφίων».

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι μαθητές που επανέρχονται δεκάδες φορές δείχνουν επιμονή και δέσμευση, ακόμη κι αν ο αριθμός προσπαθειών είναι εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Τα στοιχεία για τα πρακτικά τεστ

Η DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency), υπεύθυνη για τις εξετάσεις οδήγησης, αποκάλυψε επίσης ότι το ρεκόρ αποτυχιών στο πρακτικό τεστ πριν την επιτυχία είναι 21 προσπάθειες, ενώ δύο άτομα έχουν αποτύχει 37 φορές χωρίς να έχουν ακόμα περάσει, έχοντας πληρώσει πάνω από 2.200 λίρες ο καθένας.

Τα ποσοστά επιτυχίας το 2024/25 ανέρχονται σε 44,9% για τη θεωρητική και 48,7% για την πρακτική εξέταση.

