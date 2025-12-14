Αιφνιδιαστική επίσκεψη σε σημείο αλκοτέστ της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής στην επικίνδυνη οδήγηση.

Ένα από τα δεκάδες σημεία της Αθήνας όπου διενεργούνται νυχτερινοί έλεγχοι αλκοτέστ επισκέφθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12/25) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκονταν σε υπηρεσία, εκφράζοντας τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του για τη διαρκή προσφορά τους, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενημέρωση για τη διαδικασία των ελέγχων

Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε αναλυτικά για τη μεθοδολογία των αλκοτέστ, καθώς και για τα βήματα που ακολουθούνται όταν ένας οδηγός εντοπίζεται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ. Οι αστυνομικοί παρουσίασαν την απλή αλλά αξιόπιστη διαδικασία ελέγχου, επισημαίνοντας τον ρόλο της πρόληψης στη μείωση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), οι οποίες έχουν ενδυναμωθεί με 100 επιπλέον αστυνομικούς από τα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως ανέφεραν οι ένστολοι, πέρα από τους τακτικούς ελέγχους, πραγματοποιούνται πλέον στοχευμένες επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι για μέθη, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού τηλεφώνου στην Αττική να έχουν διπλασιαστεί τα τριήμερα.

Νέος ΚΟΚ και αυστηρότερες ποινές

Η αυξημένη παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στους δρόμους εντάσσεται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την οδική ασφάλεια και την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις, ιδιαίτερα για τους υπότροπους παραβάτες, με στόχο τη δραστική μείωση επικίνδυνων συμπεριφορών πίσω από το τιμόνι.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, στο ενδεκάμηνο του έτους ελέγχθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ περισσότεροι από 285.500 οδηγοί, αριθμός αυξημένος κατά 116,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Παράλληλα, καταγράφηκαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς.

