Σαν από μηχανής θεός: Η στιγμή που αστυνομικός στις ΗΠΑ αρπάζει γυναίκα πριν βουτήξει από γέφυρα (vid)

Βίντεο που «κόβει» την ανάσα καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικός σταματά γυναίκα, η οποία ετοιμαζόταν να πηδήξει από γέφυρα την επομένη των Χριστουγέννων.

Μια γυναίκα σε απόγνωση, που απειλούσε να πηδήξει από μια γέφυρα στο Τενεσί μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα, σώθηκε χάρη σε έναν αστυνομικό που ενήργησε γρήγορα, με τη δραματική στιγμή να καταγράφεται από την κάμερα σώματος.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή (26/12) πάνω από τη γέφυρα του ποταμού Χόλστον στην I-81, όταν η Αστυνομία της Πολιτείας Τενεσί και πλήθος εργαζομένων έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για μια γυναίκα που βρισκόταν σε κίνδυνο, όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί στο Facebook.

«Μια γυναίκα βρισκόταν σε ένα σκοτεινό μέρος και σκεφτόταν να πηδήξει», ανέφεραν οι αστυνομικοί. «Επειδή άνθρωποι εμφανίστηκαν και συνεργάστηκαν, είναι ζωντανή απόψε. Η σημερινή ημέρα τελείωσε με μια ζωή να έχει σωθεί. Και αυτό έχει σημασία», πρόσθεσαν.

Το βίντεο από την κάμερα σώματος δείχνει τη γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, να στέκεται επικίνδυνα στην άκρη της γέφυρας ενώ οι αστυνομικοί και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να την ηρεμήσουν. Ξαφνικά, ένας αστυνομικός επεμβαίνει, την πιάνει και την τραβάει από την άκρη της γέφυρας. Στη συνέχεια, η γυναίκα φαίνεται μέσα σε ένα ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε για αξιολόγηση.

«Αυτή η περίοδος του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη», ανέφερε το τμήμα. «Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αδύναμος. Σημαίνει ότι είναι άνθρωπος».

