Γιατί χάνουμε μαλλιά: Μύθοι και αλήθειες σχετικά με την τριχόπτωση

Η τριχόπτωση είναι γεμάτη παρεξηγήσεις. Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσεις τι ισχύει πραγματικά και τι απλώς κυκλοφορεί σαν «μύθος» από στόμα σε στόμα.

Ο κόσμος της ανδρικής περιποίησης έχει τους δικούς του «μύθους» και η τριχόπτωση βρίσκεται σταθερά στην κορυφή τους. Από συμβουλές φίλων μέχρι viral videos στα social, η πληροφορία συχνά μπερδεύεται με τη φαντασία. Εμείς ξεκαθαρίζουμε το τοπίο και βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, βασισμένοι σε όσα πραγματικά ισχύουν.

Η φαλάκρα είναι κληρονομική: Αλήθεια.

Η γενετική παίζει σημαντικό ρόλο στην ανδρογενετική αλωπεκία, αλλά όχι με τον απόλυτο τρόπο που συχνά ακούς. Δεν «κληρονομείς» τη φαλάκρα μόνο από τον πατέρα σου Tα γονίδια της μητέρας επηρεάζουν εξίσου την κατάσταση. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει οικογενειακό ιστορικό δεν σημαίνει πως είσαι καταδικασμένος. Σήμερα υπάρχουν θεραπείες και προϊόντα που μπορούν να καθυστερήσουν ή να περιορίσουν την απώλεια, αρκεί να δράσεις έγκαιρα.

Το λούσιμο κάνει τα μαλλιά να πέφτουν: Μύθος.

Το σωστό λούσιμο όχι μόνο δεν βλάπτει, αλλά βοηθά τα μαλλιά να δείχνουν πιο υγιή. Απομακρύνει ρύπους, ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος και βελτιώνει την όψη της τρίχας. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή είναι το timing: όταν τα μαλλιά είναι βρεγμένα, είναι πιο ευάλωτα. Αν πρέπει οπωσδήποτε να τα χτενίσεις, επίλεξε χτένα με αραιά δόντια.

Η φαλάκρα δεν αποφεύγεται: Και μύθος και αλήθεια.

Υπάρχουν τρόποι να καθυστερήσεις την τριχόπτωση, αρκεί να είσαι συνεπής. Οι θεραπείες λειτουργούν, αλλά δεν κάνουν θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Παράλληλα, η φυσική φθορά του χρόνου παίζει τον ρόλο της. Aκόμα και με την καλύτερη ρουτίνα, η πυκνότητα αλλάζει σταδιακά. Το ζητούμενο είναι ο έλεγχος, όχι η απόλυτη ανατροπή της φύσης.

Το καπέλο προκαλεί τριχόπτωση: Μύθος.

Τα μαλλιά δεν «πνίγονται» κάτω από ένα καπέλο. Οξυγονώνονται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, όχι από τον αέρα. Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα είναι η υπερβολή. Συνεχής χρήση μπορεί να αυξήσει τον ιδρώτα και το σμήγμα, οδηγώντας σε ερεθισμούς του τριχωτού. Φόρα καπέλο, εννοείται, απλώς με μέτρο.

Δεν πρέπει να λούζεσαι καθημερινά: Μύθος.

Όσο εντυπωσιακά κι αν φαίνονται τα videos στο TikTok με beauty routines ανδρών που έχουν να λουστούν για εβδομάδες, η πραγματικότητα για τους περισσότερους άνδρες είναι διαφορετική. Το τριχωτό της κεφαλής χρειάζεται καθαρισμό, όπως και το δέρμα σου. Η συσσώρευση λιπαρότητας και ρύπων μπορεί να αποδυναμώσει τις ρίζες και να επιδεινώσει την τριχόπτωση. Το σωστό σαμπουάν, στη σωστή συχνότητα, κάνει τη διαφορά.

Το κρύο νερό είναι καλύτερο κατά της τριχόπτωσης: Μύθος.

Η θερμοκρασία του νερού δεν επηρεάζει ουσιαστικά την απώλεια μαλλιών. Το μόνο που αξίζει να θυμάσαι είναι ότι το πολύ ζεστό νερό μπορεί να αφυδατώσει τρίχα και τριχωτό. Κατά τα άλλα, ούτε το παγωμένο ούτε το χλιαρό ντους θα σου λύσει, ή θα σου δημιουργήσει, το πρόβλημα.