Ο Νοστράδαμος προβλέπει ότι μια μεγάλη διασημότητα θα πεθάνει το 2026

Πολλοί έχουν ερμηνεύσει ότι ο Γάλλος αστρολόγος προέβλεψε την πτώση ενός ονόματος παγκόσμιας εμβέλειας.

Ο Νοστράδαμος μπορεί να έχει πεθάνει εδώ και αιώνες, όμως το όνομά του εξακολουθεί να προκαλεί πανικό κάθε φορά που επανεμφανίζεται μια ζοφερή πρόβλεψη. Τώρα, ανατριχιαστικές ερμηνείες των γραπτών του υποδηλώνουν ότι μια μεγάλη διασημότητα ενδέχεται να πεθάνει το 2026 .

Ο Γάλλος φαρμακοποιός και αστρολόγος εξέδωσε το 1555 το έργο «Les Prophéties», ένα βιβλίο γεμάτο κρυφά μηνύματα που πολλοί πιστεύουν ότι προβλέπουν το μέλλον. Με τα χρόνια, υποστηρικτές έχουν συνδέσει τους στίχους του με ιστορικές τραγωδίες, όπως τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ και το «χτύπημα» της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Είτε πρόκειται για σύμπτωση είτε για ευφάνταστη ερμηνεία, αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν κρατήσει τον Νοστράδαμο βαθιά ριζωμένο στην ποπ κουλτούρα και στους κύκλους των θεωριών συνωμοσίας.

Λίγο πριν μπει το 2026, η προσοχή έχει στραφεί σε όσα μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον και ορισμένοι ερμηνευτές πιστεύουν ότι ο Νοστράδαμος υπαινίσσεται πως θα είναι μια σκοτεινή χρονιά. Παρακάτω ακολουθούν τέσσερις ανατριχιαστικές προφητείες για το έτος που έρχεται.

Η διασημότητα που θα πληγεί

Ένα συγκεκριμένο απόσπασμα έχει προκαλέσει ανησυχία λόγω των υπονοούμενών του για έναν θάνατο υψηλού προφίλ. Στον 26ο στίχο του Πρώτου Αιώνα, ο Νοστράδαμος έγραψε ότι «ο μεγάλος άνδρας θα χτυπηθεί την ημέρα από κεραυνό», σύμφωνα με την The Sun.

Η φράση «μεγάλος άνδρας» θα μπορούσε να αναφέρεται σε μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη διασημότητα ή απλώς σε έναν διάσημο πολιτικό ή βασιλικό πρόσωπο. Η αναφορά στο φως της ημέρας έχει εντείνει τους φόβους για μια αιφνίδια, δημόσια τραγωδία, πιθανώς μια δολοφονία κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης εκδήλωσης ή δημόσιας εμφάνισης.

Σμήνη μελισσών

Ένα άλλο απόσπασμα μιλά για «το μεγάλο σμήνος μελισσών που θα σηκωθεί… από τη νύχτα η ενέδρα», όπως σημειώνει η Daily Express, κάτι που ορισμένοι πιστεύουν ότι συμβολίζει τη φρενίτιδα των ΜΜΕ ή τη συλλογική δύναμη που στρέφεται εναντίον ενός ατόμου. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτά τα πρόσωπα θα μπορούσαν να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι ενδέχεται να γνωρίσουν νίκες το 2026.

Η Ελβετία βαμμένη με αίμα

Το Τιτσίνο είναι το νοτιότερο καντόνι της Ελβετίας. Η συγκεκριμένη αναφορά σε ελβετική περιοχή θα μπορούσε, σύμφωνα με ορισμένους, να παραπέμπει σε αναζωπύρωση συγκρούσεων στην Ευρώπη, καθώς το Τιτσίνο συνορεύει με την Ιταλία. Ενισχύοντας τις θεωρίες περί σύγκρουσης, σε άλλα σημεία στο 26ο τετράστιχό του ο Νοστράδαμος μιλά για πόλεμο. «Επτά μήνες μεγάλος πόλεμος, άνθρωποι νεκροί από το κακό/Ρουέν, Εβρέ, ο Βασιλιάς δεν θα αποτύχει», έγραψε, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Άρης «κυβερνά το μονοπάτι του»

Επειδή ο Άρης είναι ο αρχαίος θεός του πολέμου, πολλοί πιστεύουν ότι αυτός ο στίχος προμηνύει περαιτέρω αναταραχές το 2026. Ο Νοστράδαμος έγραψε: «Όταν ο Άρης κυβερνά το μονοπάτι του ανάμεσα στ’ άστρα, ανθρώπινο αίμα θα ραντίσει το ιερό. Τρεις φωτιές υψώνονται από τις ανατολικές πλευρές, ενώ η Δύση χάνει το φως της μέσα στη σιωπή». Η ρητή αναφορά τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση έχει οδηγήσει ορισμένους ερμηνευτές να υποστηρίξουν ότι το απόσπασμα δείχνει προς μια αναδυόμενη σύγκρουση μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης και της Ασίας.

