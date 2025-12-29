Ξενοδοχείο στη Δανία χαρίζει τα έπιπλά του λόγω ανακαίνισης: «Κάποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει»

Ξενοδοχείο στη Δανία χαρίζει τα έπιπλά του λόγω ανακαίνισης, με τη διεύθυνση να ευελπιστεί πως θα υπάρξει κάποιος που θα τα αγοράσει, ώστε να μην πεταχτούν.

Το ξενοδοχείο Aero στο Σβέντμποργκ της Δανίας ανακαινίζεται και χαρίζει κάποια απ' τα παλιά έπιπλά του που βρίσκονται εντός της αυλής και του κτιρίου, όπως κρεβάτια, στρώματα, καρέκλες, τραπέζια, καναπέδες και λάμπες.

Η Αν Χολμ, διευθύντρια του ξενοδοχείου, ανέφερε πως ανακαινίζουν τα δωμάτια τους τελευταίους δύο χειμώνες και έχουν επικοινωνήσει με ορισμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις, αλλά δεν φάνηκαν και πολύ πρόθυμες: «Αντί να προσπαθήσουμε να τα πουλήσουμε ή να ξοδέψουμε χρόνο και ενέργεια προσπαθώντας να τα διώξουμε, σκεφτήκαμε ότι ίσως υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει».

Η δομή του ξενοδοχείου

Αυτό το ξενοδοχείο διαθέτει 67 δωμάτια και τα έπιπλα από τρία από αυτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αυλή για να τα παραλάβουν οι επισκέπτες. Περισσότερα έπιπλα , όπως κρεβάτια, καρέκλες και τραπέζια, θα προστεθούν στις αρχές του επόμενου έτους, καθώς συνεχίζεται η ανακαίνιση άλλων 11 δωματίων .

Ο Palle Gram, ο θυρωρός του ξενοδοχείου, έχει δημοσιεύσει τις πληροφορίες στο Facebook για όποιον θέλει να παραλάβει αυτά τα σκεύη δωρεάν , αλλά αναφέρει ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και δεν γίνονται κρατήσεις .

