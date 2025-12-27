2026: Όλες οι αργίες, τα τριήμερα και το μοναδικό τετραήμερο της νέας χρονιάς

Το 2026 δεν χαρίζεται στους εργαζομένους, όμως μέσα σε ένα «φτωχό» ημερολόγιο αργιών, όλοι ψάχνουν έστω λίγες ευκαιρίες για ξεκούραση και μικρές αποδράσεις.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έλευση του 2026 και, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, πολλοί έχουν ήδη ανοίξει το ημερολόγιο. Ο λόγος είναι γνώριμος. Μέσα σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική, οι μικρές «ανάσες» ξεκούρασης και τα τριήμερα μοιάζουν πολύτιμα.

Η αλήθεια είναι πως το 2026 δεν φέρνει πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Σε σύγκριση με το 2025, η νέα χρονιά είναι φτωχότερη κατά δύο αργίες, καθώς τόσο ο Δεκαπενταύγουστος όσο και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων πέφτουν Σάββατο, στερώντας από πολλούς την ευκαιρία για επιπλέον ρεπό.

Τα τριήμερα και το μοναδικό τετραήμερο

Στα θετικά του ημερολογίου ξεχωρίζει η Πρωτομαγιά, που το 2026 πέφτει Παρασκευή και ανοίγει τον δρόμο για ένα ανοιξιάτικο τριήμερο.

Παράλληλα, υπάρχουν λίγες ακόμη ημερομηνίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για σύντομες αποδράσεις.

Αναλυτικά, τα τριήμερα του 2026

21 με 23 Φεβρουαρίου, με την Καθαρά Δευτέρα να πέφτει στις 23 του μήνα.

1 με 3 Μαΐου, χάρη στην αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς που είναι Παρασκευή.

30 Μαΐου με 1 Ιουνίου, με τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που όμως δεν ισχύει για όλους τους εργαζομένους.

Το μοναδικό τετραήμερο της χρονιάς έρχεται το Πάσχα. Από την Παρασκευή 10 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 13 Απριλίου, με Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα, δημιουργείται η μεγαλύτερη συνεχόμενη περίοδος ξεκούρασης του 2026.

Οι «χαμένες» ευκαιρίες του 2026

Το Πάσχα του 2026 πέφτει στις 12 Απριλίου για τους Ορθοδόξους, ενώ το Καθολικό Πάσχα γιορτάζεται μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 5 Απριλίου. Αντίθετα, ο Δεκαπενταύγουστος και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων πέφτουν Σάββατο, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες για περισσότερα ρεπό.

Σε κάθε περίπτωση, το 2026 δείχνει πως δεν περισσεύουν οι ευκαιρίες. Για πολλούς εργαζομένους, κάθε τριήμερο θα μοιάζει με μικρή πολυτέλεια και κάθε απόδραση με αναγκαία ανάσα μέσα σε μια χρονιά που ξεκινά με περιορισμένες προσδοκίες για ξεκούραση.

Υπομονή αδέρφια, θα το αντέξουμε και αυτό...

