Απίστευτες εικόνες στην Κρήτη: Έπεσε για βουτιά και βγήκε με... μεζεδάκι κολλημένο στο χέρι του! (vid)

Μια χειμερινή βουτιά στα Χανιά εξελίχθηκε σε απρόσμενη συνάντηση, όταν λουόμενος βγήκε από τη θάλασσα με ένα χταπόδι τυλιγμένο στο πόδι του.

Η θάλασσα της Κρήτης μπορεί να κρύβει εκπλήξεις όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά αυτό που συνέβη ανήμερα των Χριστουγέννων στα Χανιά δύσκολα το φαντάζεται κανείς. Ένας άνδρας, αποφασισμένος να απολαύσει μια χειμερινή βουτιά, βρέθηκε πρωταγωνιστής σε ένα σκηνικό που θύμιζε περισσότερο καλοκαιρινή ιστορία που διηγείσαι στα κολλητάρια σου έξω από τη σκηνή του κάμπινγκ, παρά σε πραγματικό συμβάν με χριστουγεννιάτικο backround.

Κατά τη διάρκεια της κολύμβησής του, ένα χταπόδι πλησίασε ξαφνικά και τυλίχτηκε γύρω από το πόδι του. Η εικόνα ήταν τόσο απρόσμενη όσο και εντυπωσιακή, με τον λουόμενο να αιφνιδιάζεται, αλλά να μην πανικοβάλλεται. Παρέμεινε ψύχραιμος και με προσεκτικές κινήσεις κατάφερε να απομακρύνει το θαλάσσιο ζώο χωρίς να τραυματιστεί.

H χριστουγεννιάτικη βουτιά που έγινε viral

Το περιστατικό καταγράφηκε σε φωτογραφίες και βίντεο από τον Μιχάλη Σχοινά και σύντομα ανέβηκε στα social media, όπου δεν άργησε να γίνει viral. Τα σχόλια πήραν φωτιά, με αρκετούς χρήστες να αντιμετωπίζουν το στιγμιότυπο με χιούμορ και άλλους να σχολιάζουν πως η συγκεκριμένη παραλία της Κρήτης αποφάσισε να κάνει τη δική της γιορτινή εμφάνιση.

Πολλοί έκαναν λόγο για μια σπάνια αλλά όχι επικίνδυνη συνάντηση, τονίζοντας ότι τα χταπόδια συνήθως δεν επιτίθενται, αλλά αντιδρούν όταν νιώσουν απειλή ή αιφνιδιασμό. Άλλοι πάλι αστειεύτηκαν λέγοντας πως το χταπόδι ήθελε απλώς να συμμετάσχει στο χριστουγεννιάτικο δείπνο ως επίτιμος καλεσμένος.

