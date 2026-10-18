«Δεν είμαστε όλοι αντικοινωνικοί και σπιτόγατες»: Χειμωνάκηδες της Αθήνας εξηγούν

Ρωτήσαμε «χειμωνάκηδες» να μας εξηγήσουν τι είναι αυτό που βρίσκουν στην πιο κρύα εποχή του χρόνου, που οι υπόλοιποι δεν βλέπουν.

Πάντα σου λένε πως, αν δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί κάποιος έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή ή γιατί έχει μια άποψη με την οποία διαφωνείς, καλό είναι να προσπαθήσεις «να μπεις στα παπούτσια του». Να ανακαλύψεις δηλαδή, τι είναι αυτό που «βλέπει» και εσύ όχι.

Μια άποψη που δεν χώνεψα ποτέ είναι το να προτιμάει κάποιος τον χειμώνα από το καλοκαίρι. Στο δίλλημα χειμώνας-καλοκαίρι για μένα η απάντηση είναι τόσο ξεκάθαρη, όσο αυτή σε άλλο γνωστό και ανούσιο δίλλημα: πρώτα το γάλα ή τα δημητριακά (εννοείται τα δημητριακά και εννοείται καλοκαίρι!).

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