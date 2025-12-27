Ούτε στον εχθρό σου: Γερμανός ανακάλυψε στα 47 του πως παππούς του ήταν ο Χάινριχ Χίμλερ

Μια τυχαία αναζήτηση στο διαδίκτυο αποκάλυψε σε έναν 47χρονο ότι συνδέεται εξ αίματος με έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της Ιστορίας.

Η αποκάλυψη ήρθε χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιου είδους οικογενειακής εξομολόγησης -όπως συνήθως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Ο 47χρονος Henrik Lenkeit, έμαθε εντελώς ξαφνικά το 2024 ότι ο βιολογικός του παππούς ήταν ο Χάινριχ Χίμλερ, ο αρχηγός των SS και ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του Ολοκαυτώματος. Μια πληροφορία που δεν μεταφέρεται έτσι απλά, αλλά σε συνθλίβει με το βάρος που κουβαλάει...

Όλα ξεκίνησαν από ένα διαδικτυακό ντοκιμαντέρ για τους Ναζί. Η περιέργεια οδήγησε σε αναζήτηση, η αναζήτηση σε φωτογραφίες και εκεί, ανάμεσα σε ιστορικά αρχεία, εμφανίστηκε η γιαγιά του. Η Hedwig Potthast. Δίπλα στη φωτογραφία της, μια λεζάντα που άλλαξε τα πάντα: «Ερωμένη του Himmler».

Το σοκ της αλήθειας

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Χίμλερ ήταν ο βιολογικός πατέρας της μητέρας του Lenkeit. Ο δεσμός αυτός δεν ήταν μια απλή φήμη ή μια ανάλαφρη υπόθεση. Ήταν επίσημος και καταγεγραμμένος: Το όνομα του Χίμλερ βρισκόταν πάνω στο πιστοποιητικό γέννησής του, μια «επιβεβαίωση σε ασπρόμαυρο φόντο», όπως λέει ο ίδιος.

Ο Lenkeit δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει τίποτα. Στις συνεντεύξεις του αναφέρεται στο «κακό τέρας», στον «δολοφόνο», στον «Ναζί». Λέξεις βαριές, αλλά ιστορικά ακριβείς. Στο ερώτημα πώς ζεις γνωρίζοντας ότι συνδέεσαι με έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της Ιστορίας, η απάντησή του είναι λιτή. «Δεν το διαχειρίζεσαι.»

Ακολούθησαν τα υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιος είμαι. Ποιος ήμουν. Γιατί μου το έκρυβαν. Για 47 χρόνια η ζωή του, όπως λέει, έμοιαζε με ψέμα. Δεν κατηγορεί ευθέως τους γονείς του, εκτιμά όμως ότι η σιωπή ήταν μια μορφή προστασίας από ένα βάρος σχεδόν αδύνατο να σηκωθεί.

Η γιαγιά, οι επιστολές και η συνενοχή

Η Hedwig Potthast δεν ήταν μια άγνωστη φιγούρα στο περιθώριο της Ιστορίας. Δούλευε στα κεντρικά της μυστικής αστυνομίας στο Βερολίνο και η σχέση της με τον Χίμλερ ήταν γνωστή στους στενούς κύκλους της υπηρεσίας (και όχι μόνο). Στις επιστολές του, εκείνος την αποκαλούσε «κουνελάκι» και υπέγραφε με τρυφερές προσφωνήσεις, την ίδια στιγμή που οργάνωνε τη μαζική εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο Lenkeit δεν πιστεύει ότι η γιαγιά του αγνοούσε την αλήθεια. Αντίθετα, θεωρεί ότι ήξερε. Ήξερε τα πάντα. Την περιγράφει ως συνειδητά ενταγμένη στο ναζιστικό σύστημα και όχι ως αφελή συνοδό ενός τέρατος.

Η Ιστορία δεν κληρονομείται, αλλά βαραίνει

Ο Χάινριχ Χίμλερ υπήρξε ο άνθρωπος πίσω από τη λειτουργία των στρατοπέδων εξόντωσης και την υλοποίηση της Τελικής Λύσης. Για τον εγγονό του, οι λέξεις «διάβολος» και «μαζικός δολοφόνος» προηγούνται εκ των πραγμάτων της λέξης «παππούς», η οποία χάνει εν τέλει το όποιο της νόημα.

Δεν μπορεί να αλλάξει την καταγωγή του. Μπορεί όμως να την αναγνωρίσει, να τη φωτίσει και να σταθεί απέναντί της χωρίς δικαιολογίες. Για τον ίδιο, αυτό σημαίνει αποκοπή από το όνομα και μια σιωπηλή συγγνώμη προς τα θύματα.

