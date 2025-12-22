Χαμός στην Τουρκική Βουλή: Έπεσαν... κλωτσομπουνίδια για 10 ολόκληρα λεπτά! (vid)

Η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό στην Τουρκία εξελίχθηκε σε πεδίο σύγκρουσης, με βουλευτές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να πιάνονται στα χέρια.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά την τελευταία ημέρα συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, όταν η πολιτική αντιπαράθεση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος ενεπλάκησαν σε σφοδρή συμπλοκή, ανταλλάσσοντας μπουνιές και κλωτσιές μπροστά στα έδρανα.

Η ένταση κράτησε περίπου δέκα λεπτά, με τον πρόεδρο της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, να αναγκάζεται να διακόψει τη συνεδρίαση, ενώ οι άνδρες ασφαλείας δυσκολεύονταν να αποκαταστήσουν την τάξη στην αίθουσα.

Από τη λεκτική σύγκρουση στη γενικευμένη συμπλοκή

Η σπίθα άναψε μετά από έντονη λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον βουλευτή Προύσας του κυβερνώντος κόμματος, Μουσταφά Βαράνκ, και τον αναπληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Γκιοκάν Γκιουνάιντιν. Ο Βαράνκ απευθύνθηκε στα έδρανα της αντιπολίτευσης με προκλητικό τόνο, καλώντας τον αρχηγό του CHP να εμφανιστεί στη Βουλή και υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να τον φοβάται.

Στην ίδια τοποθέτηση, έκανε αναφορά σε παλαιότερες προεκλογικές υποσχέσεις του CHP, λέγοντας ότι αγρότες σε δήμους που διοικούνται από το κόμμα εξακολουθούν να περιμένουν τα δωρεάν τρακτέρ που τους είχαν υποσχεθεί. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Ο Γκιουνάιντιν απάντησε κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα ότι επιλέγει συνειδητά την πόλωση και τη στείρα αντιπαράθεση, τονίζοντας ότι επιχειρεί να συκοφαντήσει συστηματικά τους δήμους του CHP. Τα φραστικά πυρά γρήγορα μετατράπηκαν σε σπρωξίματα και μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε εντελώς.

Βουλευτές των δύο κομμάτων σηκώθηκαν από τα έδρανα και ενεπλάκησαν σε γενικευμένη σύρραξη, με εικόνες που θύμιζαν περισσότερο επεισόδια δρόμου παρά κοινοβουλευτική διαδικασία. Η παρέμβαση της ασφάλειας ήταν άμεση, αλλά όχι αρκετή για να σταματήσει αμέσως τη συμπλοκή.

Παρά το πρωτοφανές επεισόδιο, η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγη ώρα αργότερα και η Τουρκική Βουλή ενέκρινε τον Κεντρικό Κυβερνητικό Προϋπολογισμό για το 2026, με 320 ψήφους υπέρ και 249 κατά.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης στην Τουρκία, αναδεικνύοντας το τεταμένο κλίμα που επικρατεί ακόμη και στα κορυφαία θεσμικά όργανα της χώρας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ