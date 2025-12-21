«Ήταν κόλαση»: Καθαρίστρια μπήκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου gamer μετά από δύο χρόνια

Ένοικος έμεινε σχεδόν δύο χρόνια σε ξενοδοχείο για gamers στην Κίνα χωρίς να βγαίνει. Όταν έφυγε, το προσωπικό βρέθηκε μπροστά σε εικόνες σοκ και «κόλασης».

Ένα δωμάτιο ξενοδοχείου σχεδιασμένο για μακροχρόνιες διαμονές gamers και esports μετατράπηκε σε σκηνικό εφιάλτη, όταν ο ένοικός του αποχώρησε έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια συνεχούς παραμονής. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Τσανγκτσούν της Κίνας και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο.

Στις εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αναδημοσιεύτηκαν από τη The Sun, το δωμάτιο μοιάζει αγνώριστο: περιτυλίγματα φαγητού, άδεια μπουκάλια και πακέτα delivery σχηματίζουν σωρούς απορριμμάτων που καταλαμβάνουν σχεδόν κάθε διαθέσιμο χώρο. Σε ορισμένα σημεία, τα σκουπίδια φτάνουν σχεδόν το ένα μέτρο σε ύψος, καλύπτοντας τραπέζια, καρέκλες και τον εξοπλισμό gaming.

Η εικόνα στο μπάνιο χαρακτηρίστηκε από το προσωπικό ως το πιο σοκαριστικό στοιχείο. Σωροί από χαρτί υγείας ήταν στοιβαγμένοι πάνω από τη λεκάνη, ενώ οι επιφάνειες είχαν ουσιαστικά εξαφανιστεί κάτω από τα απορρίμματα, δημιουργώντας συνθήκες που, όπως ειπώθηκε, καθιστούσαν τον χώρο πρακτικά μη προσβάσιμο.

Grim vid shows hotel guest from hell leave room in stomach-churning state pic.twitter.com/GwT0sWJo2d December 18, 2025

«Πελάτης από την κόλαση»

Το ξενοδοχείο απευθύνεται σε παίκτες που επιθυμούν να διαμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προσφέροντας ιδιωτικά δωμάτια με υπολογιστές, εργονομικές καρέκλες και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους υπαλλήλους, η περίπτωση του συγκεκριμένου ενοίκου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Όπως αναφέρουν, ο πελάτης ήταν σχεδόν «αόρατος»: σπάνια ερχόταν σε επαφή με το προσωπικό και κάποιοι εργαζόμενοι δεν τον είχαν δει ποτέ από κοντά. Η πραγματική έκταση της κατάστασης αποκαλύφθηκε μόνο μετά την αναχώρησή του.

Ακολούθησαν τρεις ημέρες εντατικού καθαρισμού και απολύμανσης, προκειμένου το δωμάτιο να καταστεί ξανά λειτουργικό. Παράλληλα, το ξενοδοχείο υποστηρίζει ότι ο ένοικος άφησε απλήρωτο ενοίκιο άνω των δέκα ημερών, ποσό που υπολογίζεται στα 400 δολάρια (περίπου 340 ευρώ).

Παρότι θα μπορούσαν να κινηθούν νομικά, οι υπεύθυνοι του καταλύματος φαίνεται πως επέλεξαν να μην προχωρήσουν περαιτέρω, επιδιώκοντας απλώς να κλείσουν οριστικά το κεφάλαιο αυτού που οι ίδιοι περιγράφουν ως «επισκέπτη από την κόλαση».

