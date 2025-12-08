Αποτροπιασμός σε ειδικό σχολείο στην Τουρκία: Έδεναν μαθητές με αυτισμό με σχοινιά στα θρανία (vid)

Βίντεο από ειδικό σχολείο στην Προύσσα δείχνει μαθητές με αυτισμό δεμένους στα θρανία, για να «μπορούν να τους ελέγχουν».

Στην Τουρκία έχει ξεσπάσει σάλος μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από ειδικό σχολείο στην Προύσσα, όπου μαθητές με αυτισμό εμφανίζονται δεμένοι με σχοινιά στα θρανία την ώρα του μαθήματος.

Οι εικόνες προκάλεσαν βαθιά ανησυχία στην τουρκική κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης.

Σοκαριστικές αποκαλύψεις από γονείς: «Τα δένουν για να τα ελέγχουν»

Σύμφωνα με τη Milliyet, η Επαρχιακή Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε επίσημη έρευνα. Το σχολείο φιλοξενεί παιδιά ηλικίας 9 έως 16 ετών με ειδικές ανάγκες και το περιστατικό εξετάζεται ως σοβαρή παραβίαση δικαιωμάτων.

Otizmli öğrenciler iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti



Bursa'da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı.



9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim… pic.twitter.com/91Zw8cVpQT December 8, 2025

Η Τουλάι Γκιουρέλ, μητέρα παιδιού με αυτισμό, περιέγραψε ότι το περιβάλλον του σχολείου επιβαρύνει αντί να στηρίζει τους μαθητές. Όπως είπε, το παιδί της αντιμετωπίζει συνεχείς αρνητικές αντιδράσεις και αποκλεισμό: «Το παιδί μου είναι 11 ετών. Όταν ζούσαμε στην Κόνια ζωγράφιζε. Μετά τη μετακόμιση, άρχισαν τα προβλήματα. Του λένε "Δεν μπορείς να μπεις μέσα"».

Η μητέρα κατήγγειλε ότι το ακατάλληλο σχολικό περιβάλλον προκαλεί σοβαρή ψυχολογική βλάβη στα παιδιά. Όπως υποστηρίζει, εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν βίαιες συμπεριφορές και καταφεύγουν στη χρήση σχοινιών λόγω έλλειψης κατάρτισης: «Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν βία. Αυτό γίνεται επειδή δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις. Τους δένουν για να τους ελέγχουν».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ