Προμηθέας: Το δέντρο που έζησε 5.000 χρόνια και κόπηκε από ένα ανθρώπινο λάθος

Ένα επιστημονικό σφάλμα το 1964 έκοψε τη ζωή ενός πανάρχαιου πεύκου και άλλαξε για πάντα τους κανόνες προστασίας της φύσης.

Το 1964, σε μια απομονωμένη πλαγιά του Wheeler Peak στη Νεβάδα των ΗΠΑ, γράφτηκε μια από τις πιο πικρές ιστορίες της επιστήμης. Ένα φαινομενικά ασήμαντο πεύκο κόπηκε στο όνομα της έρευνας, χωρίς κανείς να γνωρίζει ότι μπροστά του είχε έναν από τους αρχαιότερους ζωντανούς οργανισμούς που υπήρξαν ποτέ στη Γη.

Ο Προμηθέας, ένα σπάνιο πεύκο της Μεγάλης Λεκάνης, γνωστό ως bristlecone, είχε επιβιώσει σχεδόν πέντε χιλιάδες χρόνια. Είχε αντέξει παγετώνες, ξηρασίες και ακραία κλίματα, παραμένοντας όρθιος πολύ πριν εμφανιστούν οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί. Κι όμως, δεν ήταν εντυπωσιακός σε μέγεθος. Αυτή ακριβώς η απλότητά του ήταν που τον καταδίκασε...

Η απόφαση που αποδείχθηκε μοιραία

Υπεύθυνος για την κοπή ήταν ο Donald Rusk Currey, μεταπτυχιακός φοιτητής που μελετούσε τους δακτυλίους ανάπτυξης των δέντρων. Τη δεκαετία του ’60, η δενδροχρονολόγηση βασιζόταν σε πιο επεμβατικές μεθόδους και τα μέτρα προστασίας δεν είχαν ακόμη εξελιχθεί.

Οι εκδοχές για το τι συνέβη διαφέρουν. Μια θεωρία λέει πως το εργαλείο δειγματοληψίας κόλλησε στον κορμό και δεν μπορούσε να αφαιρεθεί. Μια άλλη ότι ο Currey χρειαζόταν ολόκληρη τη διατομή του δέντρου για να συνεχίσει την έρευνά του. Το μόνο σίγουρο είναι πως είχε επίσημη άδεια από τη Δασική Υπηρεσία και κανείς δεν υποψιαζόταν την πραγματική ηλικία του Προμηθέα.

Η ανακάλυψη που ήρθε πολύ αργά

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε αφού το δέντρο είχε ήδη χαθεί. Όταν ο Currey επέστρεψε στο σπίτι του και άρχισε να μετρά προσεκτικά τους δακτυλίους του κορμού, συνειδητοποίησε πως είχε κόψει ένα δέντρο ηλικίας σχεδόν 5.000 ετών.

Χρόνια αργότερα, παραδέχτηκε ότι ήξερε πως ήταν αρκετά παλιό, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος του λάθους. Ο Προμηθέας δεν ήταν τελικά το πιο παλιό δέντρο του κόσμου, όμως η κοπή του σημάδεψε για πάντα τη συζήτηση γύρω από την προστασία της φύσης.

Το λάθος που άλλαξε τα πάντα

Η κοπή του Προμηθέα λειτούργησε σαν προειδοποίηση. Από τότε, οι πολιτικές προστασίας των αρχαίων δέντρων έγιναν αυστηρότερες και η επιστημονική έρευνα προσαρμόστηκε σε πιο ήπιες πρακτικές.

Ο Προμηθέας χάθηκε, αλλά άφησε πίσω του ένα διαρκές μάθημα. Ότι η γνώση χωρίς σεβασμό μπορεί να καταστρέψει όλα όσα προσπαθεί να κατανοήσει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ