Πληρώνει «διατροφή» για... τις γάτες του: Τούρκος υποχρεούται να δίνει 10.000 λίρες κάθε τρίμηνο στην πρώην σύζυγό του για τη φροντίδα τους

Διαζύγιο που δεν συνηθίζεται πήρε ζευγάρι στην Τουρκία, με τον άνδρα να συμφωνεί σε πληρωμή 10.000 τουρκικών λιρών... ως διατροφή στη σύζυγό του για τις δύο του γάτες.

Ο Buğra B. και η Ezgi B., ζευγάρι από την Κωνσταντινούπολη, υπέγραψαν συναινετικό διαζύγιο επικαλούμενοι «σοβαρή ασυμβατότητα και ανεπανόρθωτη διάλυση της σχέσης τους».

Κανείς από τους δύο δεν ζήτησε αποζημίωση ή διατροφή, ωστόσο στη συμφωνία τους προστέθηκε μία ιδιαίτερη ρήτρα που αφορά τις δύο γάτες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου.

Η «διατροφή» των γατών: Τι προβλέπει η ρήτρα

Σύμφωνα με το έγγραφο, η επιμέλεια των κατοικιδίων περνάει στην πρώην σύζυγο, ενώ ο Buğra αναλαμβάνει την οικονομική ευθύνη για τη φροντίδα τους:

«Οι δύο γάτες που ανήκουν στον Buğra B. θα παραμείνουν με την Ezgi B. Εφόσον οι γάτες συνεχίζουν και μένουν υπό τη φροντίδα της και σε κάθε περίπτωση για έως 10 χρόνια, ο Buğra B. θα καταβάλλει 10.000 λίρες ανά τρίμηνο για τα έξοδα φροντίδας τους. Το ποσό θα αυξάνεται κάθε χρόνο σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) της TÜİK».

Με σημερινές ισοτιμίες, το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 240 δολάρια κάθε τρεις μήνες, δηλαδή σχεδόν 1.000 δολάρια ετησίως για τις δύο γάτες.

Νομικό προηγούμενο στην Τουρκία; Θα ενταχθούν τα κατοικίδια στις ρήτρες για διατροφή;

Η υπόθεση έχει ήδη χαρακτηριστεί στα τουρκικά μέσα ως «νέος τύπος διατροφής», καθώς δημιουργεί πιθανό νομικό προηγούμενο για τη φροντίδα κατοικιδίων μετά από διαζύγιο.

Πολλοί σχολίασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως τα ζώα είναι μέλη της οικογένειας και πρέπει να προστατεύονται όπως τα παιδιά.

Αν και πρόκειται για σπάνια περίπτωση, νομικοί στην Τουρκία εκτιμούν πως τέτοιες ρήτρες θα μπορούσαν στο μέλλον να ενταχθούν σε περισσότερα διαζύγια, ειδικά ανάμεσα σε ζευγάρια που θεωρούν τα κατοικίδιά τους ισότιμα μέλη της οικογένειας.

