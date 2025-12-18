Τρία αδέρφια, τέσσερα μωρά σε μία ημέρα: Ο μαραθώνιος τοκετός που έκανε μια οικογένεια είδηση παγκοσμίως

Τρία αδέρφια έγιναν πατέρες την ίδια μέρα στο Ισραήλ, με τις συζύγους τους να φέρνουν στον κόσμο τέσσερα μωρά μέσα σε λίγες ώρες.

Αυτός είναι ο σπάνιος «μαραθώνιος τοκετός» που έκανε μια οικογένεια παγκόσμια είδηση: Ένα σπάνιο και σχεδόν απίστευτο γεγονός μετέτρεψε τρία αδέρφια και τις οικογένειές τους σε πρωταγωνιστές μιας ιστορίας που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Σε διάστημα λίγων μόνο ωρών, οι σύζυγοι τριών αδελφών έφεραν στον κόσμο συνολικά τέσσερα μωρά, την ίδια ημέρα και στο ίδιο νοσοκομείο, στην πόλη Μπνέι Μπρακ του Ισραήλ.

Δύο από τα ζευγάρια απέκτησαν από ένα παιδί, ενώ το τρίτο καλωσόρισε δίδυμα, μετατρέποντας τη συγκεκριμένη ημέρα σε έναν πραγματικό «μαραθώνιο τοκετών». Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από το ιατρικό προσωπικό ως εξαιρετικά σπάνιο, ακόμη και για μια περιοχή, όπου οι γεννήσεις αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Τα τρία αδέρφια έγιναν πατέρες σχεδόν ταυτόχρονα, βιώνοντας μαζί τη συγκίνηση, την αγωνία και τη χαρά που συνοδεύει τη γέννηση ενός παιδιού. Για τους παππούδες, η εμπειρία ήταν διπλά -ή μάλλον τετραπλά- έντονη, καθώς μέσα σε μία μόνο ημέρα κλήθηκαν να υποδεχτούν τέσσερα εγγόνια, ένα γεγονός που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Το Νοσοκομείο Ma'ayanei Hayeshua, όπου πραγματοποιήθηκαν οι τοκετοί, έκανε λόγο για μια στιγμή που υπενθυμίζει τη μοναδικότητα της ζωής και τις απρόβλεπτες συγκυρίες της φύσης. «Αυτό το γεγονός μας έδωσε την ευκαιρία να σταματήσουμε για λίγο και να θυμηθούμε τη μαγεία που εκτυλίσσεται καθημερινά στις αίθουσες τοκετού. Ακόμη και μια φαινομενικά συνηθισμένη ημέρα μπορεί να μετατραπεί σε μια αξέχαστη ιστορία», ανέφερε το νοσοκομείο, σύμφωνα με το Israel National News.

Το νοσηλευτικό προσωπικό παραδέχθηκε ότι καμία στατιστική πρόβλεψη δεν θα μπορούσε να τους προετοιμάσει για μια τόσο σπάνια και χαρμόσυνη σύμπτωση, υπογραμμίζοντας ότι και οι τέσσερις γεννήσεις εξελίχθηκαν ομαλά και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Η πόλη Μπνέι Μπρακ, που βρίσκεται στο κέντρο της ορθόδοξης κοινότητας του Ισραήλ, καταγράφει υψηλό αριθμό γεννήσεων κάθε χρόνο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι ορθόδοξες γυναίκες αποκτούσαν κατά μέσο όρο 6,4 παιδιά την περίοδο 2020-2022, έναντι 2,5 παιδιών που είναι ο μέσος όρος για τις υπόλοιπες Εβραίες γυναίκες στη χώρα.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το δημογραφικό πλαίσιο, η ιστορία των τριών αδελφών και των τεσσάρων μωρών ξεχωρίζει, αποδεικνύοντας ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ημερομηνία ταυτόχρονων γεννήσεων σε μία οικογένεια.

