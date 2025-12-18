Ο μισθός της ευτυχίας: Τόσα πρέπει να βγάζεις τον μήνα για να είσαι χαρούμενος

Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ προσδιορίζουν το εισόδημα στο οποίο το άγχος μειώνεται κατακόρυφα και η καθημερινότητα αλλάζει θεαματικά.

Το κλισέ «τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία» ακούγεται ωραίο, αλλά στην πράξη δύσκολα πείθει. Και κάπου εδώ μπαίνει στην κουβέντα το Χάρβαρντ για να βάλει τάξη στη συζήτηση. Δύο ερευνητές της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο από το οποίο και πάνω η καθημερινότητα γίνεται ουσιαστικά πιο ευτυχισμένη.

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η «ζώνη ευτυχίας» τοποθετείται γύρω στα 75.000 δολάρια ετησίως, δηλαδή λίγο κάτω από 65.000 ευρώ. Σε μηνιαία βάση, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 5.300 ευρώ. Όχι αλόγιστος πλούτος δηλαδή, αλλά ένα εισόδημα που εξασφαλίζει οικονομική σταθερότητα, λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές σου.

Όταν το άγχος των λογαριασμών φεύγει από το τραπέζι

Η λογική πίσω από το συμπέρασμα είναι απλή: Μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, όσο αυξάνεται το εισόδημα, μειώνεται το οικονομικό άγχος. Οι άνθρωποι μπορούν να καλύπτουν ανάγκες, να κάνουν σχέδια, να αποταμιεύουν και να αντιμετωπίζουν απρόοπτα χωρίς πανικό. Από εκεί και πέρα, τα επιπλέον χρήματα δεν αυξάνουν την καθημερινή ευτυχία με τον ίδιο ρυθμό.

Ανάλογες απόψεις εκφράζουν και αμερικανικά μέσα, όπως το CBS, που σημειώνουν ότι οι εργαζόμενοι τείνουν να δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι όσο αυξάνονται οι αποδοχές τους. Κάποια ρεπορτάζ μάλιστα αναφέρονται σε πολύ υψηλότερα ποσά, όμως εκεί μπαίνουμε ήδη σε άλλη συζήτηση, που φορά περισσότερο στον πλούτο παρά στην οικονομική ισορροπία.

Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι διαφορετική

Στην Ευρώπη, βέβαια, τα νούμερα αλλάζουν. Το γαλλικό Ινστιτούτο Στατιστικής είχε τοποθετήσει το όριο «οικονομικού κορεσμού» στις 30.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή περίπου 2.500 ευρώ τον μήνα. Ένα ποσό που αντανακλά το διαφορετικό κόστος ζωής και το κοινωνικό κράτος.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τα 39.800 ευρώ το 2024, ενώ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 33.700 ευρώ. Με άλλα λόγια, για πολλούς Ευρωπαίους το «εισόδημα ευτυχίας» παραμένει ζητούμενο.

Το συμπέρασμα, όμως, είναι σαφές. Τα λεφτά μπορεί να μην αγοράζουν την ευτυχία, αλλά σίγουρα αγοράζουν ηρεμία. Και αυτή, όπως δείχνουν τα δεδομένα, αξίζει πολλά.

