Ο Λαζόπουλος αποκάλυψε στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ότι τον παρακολουθούσαν μέσω Predator (vid)

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε ο Λάκης Λαζόπουλος στο φινάλε του χθεσινού (17/12) «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» λέγοντας ότι τον παρακολουθούσαν μέσω του Predator.

Ανατρεπτικό ήταν το φινάλε του χθεσινού (17/12) «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» καθώς ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε στο κοινό του, ότι σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΔΑΕ, υπήρξε στόχος παρακολούθησης μέσω του λογισμικού Predator.

Μάλιστα, τόνισε ότι στο επίσημο έγγραφο αναφερόταν πως ο ίδιος είχε παραλάβει τα σχετικά έγγραφα πριν από ενάμιση χρόνο. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

«Μία από τις χιλιάδες προσωπικές απορίες που έχω -που δεν τις θέτω σε καμία εκπομπή ποτέ- μια μικρή μόνο... Στο χαρτί που έλαβα από την Ανεξάρτητη Αρχή για τις παρακολουθήσεις που μου έκαναν στο τηλέφωνο με Predator και με ΕΥΠ, έγραφε μέσα ότι εγώ είχα παραλάβει τα χαρτιά», ανέφερε αρχικά.

«Πριν 1,5 χρόνο υποτίθεται ότι ήμουν εγώ, ότι έδειξα την ταυτότητά μου. Μόνο που εγώ δεν ήμουν. Ποιος μπορεί να πείσει έναν ταχυδρόμο ότι ήμουν εγώ; Και να έχει και την ταυτότητά μου μαζί... Μην ασχοληθείτε τώρα. Έχετε πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιος να παρουσιάστηκε με πλαστά στοιχεία.

