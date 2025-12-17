Γιούχαραν άγρια τον Γιώργο Λιάγκα στο ΣΕΦ (vid)

Η στιγμή που ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Λιάγκας δέχεται αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε το βράδυ της Τρίτης την τρίτη του διαδοχική ήττα στην regular season της Ευρωλίγκας, γεγονός που προκαλεί σκεπτικισμό στις τάξεις του οργανισμού.

Η επικράτηση της Βαλένθια επί των Πειραιωτών με 92-99 έφερε χλιαρές αποδοκιμασίες από μερίδα του κόσμου μετά το σφύριγμα της λήξης, ωστόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα είχε προηγηθεί και μία ακόμη γιούχα, η οποία δεν είχε ενδοαγωνιστική αφορμή.

Συγκεκριμένα, σε μία από τις διακοπές του πρώτου ημιχρόνου και με τους διαιτητές να σπεύδουν στο instant replay, η κάμερα του σκηνοθέτη -όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις για να «σπάσει» η μονοτονία της διακοπής της φυσικής ροής- εστίασε στις θέσεις που βρίσκονται δίπλα στον αγωνιστικό χώρο.

Εκεί βρισκόταν ο Γιώργος Λιάγκας (παρέα με τη σύντροφό του Μαρία Αντωνά), ο οποίος μόλις έγινε αντιληπτός από την κερκίδα δέχτηκε έντονες αποδοκιμασίες.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο ζευγάρι εμφανίζεται στα court seats του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ο γνωστός δημοσιογράφος είναι δηλωμένος φίλαθλος των Πρωταθλητών Ελλάδας.

