Το τραγούδι του Benzy για τον ακρωτηριασμό του Σταύρου στο Survivor: «Ο Θεός ας τα γυρίσει πίσω διπλά»

Ο Benzy μιλά για τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor και του αφιερώνει στίχους στο νέο τραγούδι του «First Day Out».

Το τραγικό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο φετινό Survivor, το οποίο οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του, πάγωσε το τηλεοπτικό κοινό και συγκλόνισε βαθιά τους συμπαίκτες του.

Μέσα από αυτή τη σκληρή δοκιμασία, ωστόσο, αναδείχθηκε το αληθινό νόημα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

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