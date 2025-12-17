Από τον Αλ Καπόνε στον Μίκι Κοέν: Οι 7 πιο διαβόητοι κρατούμενοι του Αλκατράζ

Τα εγκλήματα που έστειλαν τον Αλ Καπόνε, τον Ρόμπερτ «Μπέρντμαν» Στράουντ και άλλα... καλόπαιδα στις φυλακές του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.

Το Αλκατράζ άνοιξε ως ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας το 1934 και πολύ γρήγορα έγινε ο τελικός προορισμός για κρατούμενους που θεωρούνταν ανεξέλεγκτοι ή ιδιαίτερα επικίνδυνοι για άλλα σωφρονιστικά ιδρύματα. Η απομόνωση του νησιού, η αυστηρή πειθαρχία και το καθεστώς «μηδενικών προνομίων» δημιούργησαν έναν μύθο που επιβιώνει μέχρι σήμερα, παρότι η φυλακή έκλεισε το 1963 και πλέον λειτουργεί ως τουριστικό αξιοθέατο.

Το θέμα επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα μετά από ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι σκοπεύει να δώσει εντολή για την επαναλειτουργία ενός «ανανεωμένου και διευρυμένου» Αλκατράζ. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, και σύμφωνα με το αφιέρωμα των Tyler Piccotti και Joe McGasko που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό περιοδικό Popular Mechanics, θυμόμαστε 7 από τους πιο γνωστούς κρατούμενους που πέρασαν ποτέ από το διαβόητο «The Rock».

Οι 7 πιο διάσημοι κρατούμενοι

1. Αλ Καπόνε

Αριθμός κρατουμένου: 85

Καταδίκη: Φοροδιαφυγή

Χρόνια στο Αλκατράζ: 1934 έως 1939

Ο διαβόητος μαφιόζος του Σικάγο έφτασε στο Αλκατράζ όταν η αυτοκρατορία του είχε ήδη καταρρεύσει. Μέχρι τότε απολάμβανε προνόμια σε άλλες φυλακές, με δωμάτιο σχεδόν πολυτελείας και φρουρούς που δωροδοκούνταν εύκολα. Στο Αλκατράζ όμως δεν υπήρχαν εξαιρέσεις. Η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία λόγω σύφιλης και εθισμών, με αποτέλεσμα να περάσει τον τελευταίο χρόνο του στη φυλακή στο νοσοκομείο. Έφυγε από το Αλκατράζ σωματικά και πνευματικά διαλυμένος.

2. Τζορτζ “Machine Gun” Κέλι

Αριθμός κρατουμένου: 117

Καταδίκη: Απαγωγή

Χρόνια στο Αλκατράζ: 1934 έως 1951

Γνωστός για το θρυλικό του πολυβόλο, ο Κέλι έγινε διάσημος από απαγωγές πλουσίων, με κορυφαία εκείνη του πετρελαιά Ούρσελ. Παρά τη φήμη του σκληρού εγκληματία, στο Αλκατράζ ήταν υπόδειγμα κρατουμένου. Τόσο ήσυχος και συνεργάσιμος που οι συγκρατούμενοί του τον φώναζαν «Παππού». Δεν αποφυλακίστηκε ποτέ. Μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή, όπου και πέθανε.

3. Άλβιν Κάρπις

Αριθμός κρατουμένου: 325

Καταδίκη: Απαγωγές

Χρόνια στο Αλκατράζ: 1936 έως 1962

Ο εγκέφαλος της συμμορίας Barker θεωρείται ο μακροβιότερος κρατούμενος στην ιστορία του Αλκατράζ. Εξειδικεύτηκε στις απαγωγές πλουσίων, θεωρώντας τις πιο αποδοτικές από τις ληστείες τραπεζών. Ήταν προσωπικός στόχος του Τζ. Έντγκαρ Χούβερ, ο οποίος μάλιστα ισχυρίστηκε ότι τον συνέλαβε ο ίδιος. Έζησε περισσότερα χρόνια στο Αλκατράζ από οποιονδήποτε άλλον και απελάθηκε στον Καναδά μετά την αποφυλάκισή του.

4. Ρόμπερτ “Birdman” Στράουντ

Αριθμός κρατουμένου: 594

Καταδίκη: Δολοφονία

Χρόνια στο Αλκατράζ: 1942 έως 1959

Ο «Άνθρωπος με τα Πουλιά» έγινε θρύλος μέσα από τον κινηματογράφο, αν και στο Αλκατράζ δεν του επιτράπηκε ποτέ να έχει ζώα. Το παρατσούκλι το απέκτησε σε προηγούμενη φυλακή, όπου μελετούσε καναρίνια και έγραψε επιστημονικά βιβλία. Στο Αλκατράζ αφιερώθηκε στη συγγραφή έργου για το σωφρονιστικό σύστημα των ΗΠΑ. Παρέμεινε επικίνδυνος και απομονωμένος μέχρι να μεταφερθεί αλλού λόγω προβλημάτων υγείας.

5. Μόρτον Σόμπελ

Αριθμός κρατουμένου: 996

Καταδίκη: Κατασκοπεία

Χρόνια στο Αλκατράζ: 1952 έως 1958

Στενός συνεργάτης του Τζούλιους Ρόζενμπεργκ, ο Σόμπελ καταδικάστηκε για μεταφορά στρατιωτικών μυστικών στη Σοβιετική Ένωση. Αν και για δεκαετίες δήλωνε αθώος, παραδέχτηκε το 2008 ότι πράγματι παρέδιδε απόρρητα έγγραφα. Δεν εκτελέστηκε όπως οι Ρόζενμπεργκ, αλλά πέρασε χρόνια στο Αλκατράζ, μέσα στο ψυχροπολεμικό κλίμα της εποχής.

6. Τζέιμς “Whitey” Μπάλτζερ

Αριθμός κρατουμένου: 1428

Καταδίκη: Ένοπλη ληστεία

Χρόνια στο Αλκατράζ: 1959 έως 1962

Πριν γίνει ένας από τους πιο ισχυρούς μαφιόζους της Βοστώνης, ο Μπάλτζερ πέρασε από το Αλκατράζ. Προηγουμένως είχε συμμετάσχει εθελοντικά σε πειράματα ελέγχου του νου της CIA, τα οποία αργότερα χαρακτήρισε εφιάλτη. Μετά την αποφυλάκισή του κυριάρχησε στο οργανωμένο έγκλημα, έγινε καταζητούμενος επί 16 χρόνια και τελικά δολοφονήθηκε μέσα στη φυλακή το 2018.

7. Μίκι Κόεν

Αριθμός κρατουμένου: 1518

Καταδίκη: Φοροδιαφυγή

Χρόνια στο Αλκατράζ: 1961 έως 1963

Ο εκκεντρικός μαφιόζος του Λος Άντζελες πέρασε μικρό αλλά ιδιαίτερο διάστημα στο Αλκατράζ. Ήταν ο μόνος κρατούμενος που αποφυλακίστηκε προσωρινά με εγγύηση και επέστρεψε. Λάτρης της δημοσιότητας, χαρακτήριζε το Αλκατράζ «ετοιμόρροπο μπουντρούμι». Μετά το κλείσιμο της φυλακής μεταφέρθηκε αλλού, όπου ξυλοκοπήθηκε άγρια και δεν ανάρρωσε ποτέ πλήρως.

Από τον «Scarface» που έχασε οριστικά την επιρροή του, μέχρι τον Μπάλτζερ που έμελλε να γίνει σύμβολο της μαφίας δεκαετίες αργότερα, το Αλκατράζ λειτούργησε ως ένα είδος τελευταίας στάσης για κρατούμενους που οι αρχές ήθελαν απομονωμένους και πειθαρχημένους. Ίσως αυτό εξηγεί γιατί, ακόμα κι ως τουριστικό μνημείο, εξακολουθεί να προκαλεί δέος και να γεννά ιστορίες.

