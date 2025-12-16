Ο γιος του Κατρίνη ο ανήλικος που συνελήφθη στην καταδίωξη: «Ο νόμος ισχύει για όλους», έγραψε ο βουλευτής
Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του ανήλικου γιου του, που συνελήφθη μετά από καταδίωξη στο Χαλάνδρι, ο Μιχάλης Κατρίνης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε ότι είναι ο πατέρας του νεαρού.
«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση», έγραψε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Δείτε την ανάρτησή του
— Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) December 16, 2025