Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ άφησε πίσω του σημαντική καριέρα στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ένας από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες ηθοποιούς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, μετά από μακρά μάχη με την επάρατη νόσο. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, καθώς αφήνει πίσω του μία πλούσια και πολυσχιδή καριέρα που σημάδεψε γενιές θεατών.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, ο Εσκενάζυ ανέπτυξε από νωρίς ενδιαφέρον για την υποκριτική. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και αποφοίτησε το 1976, ξεκινώντας την πορεία του σε θεατρικές σκηνές, τηλεοπτικά πλατό και κινηματογραφικές παραγωγές. Από πολύ νωρίς ξεχώρισε για το ταλέντο και την αφοσίωσή του, κερδίζοντας την εκτίμηση συναδέλφων και κοινού.

Στη διάρκεια της καριέρας του πρωταγωνίστησε σε σημαντικές τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 1980 και συμμετείχε σε παραστάσεις σε ιστορικά θέατρα, όπως το Ηρώδειο. Ανάμεσα στις πιο γνωστές του δουλειές περιλαμβάνεται η ταινία «Ο δρόμος προς τη δόξα - το αστέρι» (1988), ενώ ξεχώρισε και με σειρές όπως «Ο συμβολαιογράφος» και «Φως του Αυγερινού». Παράλληλα, πρόσφερε τη φωνή του σε μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων, δείχνοντας την πολυμορφία του καλλιτεχνικού του ταλέντου.

Ο Εσκενάζυ ήταν παντρεμένος με τη Μαίρη και είχε δύο παιδιά, τον Λέοντα και τη Σάρα. Από το 2001 έως το 2011 δημιούργησε τη δική του θεατρική στέγη και σχολή, προσφέροντας χώρο δημιουργίας σε νέους καλλιτέχνες. Το 2024 υπήρξε υποψήφιος στις ευρωεκλογές με το κόμμα Κόσμος, αποδεικνύοντας την ενεργή συμμετοχή του και στα κοινωνικά δρώμενα.

Η κληρονομιά του Αλμπέρτο Εσκενάζυ στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση παραμένει ζωντανή, με τις ερμηνείες και το έργο του να εμπνέουν ακόμη και τις νεότερες γενιές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ