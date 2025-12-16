Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: Συνελήφθη ανήλικος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με κουζινομάχαιρο ο συνοδηγός (vid)

Συνελήφθη τα ξημερώματα ανήλικος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ έπειτα από καταδίωξη στο Χαλάνδρι.

Στη σύλληψη ανήλικου γιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Τρίτης (16/12) μετά από καταδίωξη στο Χαλάνδρι. Συγκεκριμένα, στις 4 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Χαλανδρίου, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει. Εκτός του οδηγού, επέβαιναν και άλλα 5 ανήλικα άτομα.

Ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει, μπαίνοντας ανάποδα σε στενά της περιοχής και ακολούθησε καταδίωξη. Όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, διαπίστωσαν πως ο οδηγός είναι 16χρονος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια και του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 15χρονος συνεπιβάτης του οχήματος είχε πάνω του επιμελώς κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο και συνελήφθη επίσης. Οι υπόλοιποι 4 συνεπιβάτες, αφέθηκαν ελεύθεροι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ