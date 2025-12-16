Σάρωσε η πρεμιέρα του «Ριφιφί»: «Αφήστε τις μ@λ@κι#ς του Netflix και δείτε τη σειρά του Τσαφούλια»

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια εντυπωσίασε το τηλεοπτικό κοινό.

Πρεμιέρα έκανε η νέα πολυαναμενόμενη σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, ο οποίος για μια ακόμα φορά εντυπωσίασε το κοινό του. Μετά τις επιτυχίες με το «Έτερος Εγώ» και τις «17 Κλωστές» ο σκηνοθέτης επέστρεψε με μια σειρά που αποτυπώνει την ιστορία της μεγαλύτερης ληστείας της χώρας, εκείνη στην τράπεζα Εργασίας το 1992.

Το πρώτο επεισόδιο της νέας σειρά του Τσαφούλια προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/12, 23:00) στο COSMOTE CINEMA 1. Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand.

Γνωστά ονόματα απαρτίζουν το πρωταγωνιστικό καστ: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Δήμος Γιγαντάκης καθώς και οι Άρης Λεμπεσόπουλος, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, Δημήτρης Μαυρόπουλος και πολλοί ακόμη γνωστοί ηθοποιοί.

Αποθέωση στο Twitter

Όπως ήταν αναμενόμενο, το «Ριφιφί» έγινε πρώτο trend στο Twitter με τους χρήστες να αποθεώνουν τον Σωτήρη Τσαφούλια, τους πρωταγωνιστές, ακόμα και τη μουσική. «Αφήστε τις @λ@κιες του Netflix και δείτε το Ριφιφί του Τσαφούλια στην cosmote. Πραγματική ιστορία, φοβερό καστ, 6 επεισόδια. Καθηλωτικό», σχολίασε κάποιος.

«Έπρεπε να ανεβάσουν ολα τα επεισόδια on demand όπως έκαναν στο Έτερος Εγώ. Τι καταδίκη είναι αυτή να περιμένουμε μια εβδομάδα. Πολύ ωραίο το πρώτο επεισόδιο!», σημείωσε κάποιος άλλος.

Το #ριφιφι έγινε το 1992.

Η ίδια σαπίλα του συστήματος τότε και τώρα.

Υπέροχο 1ο επεισόδιο. — Petran (@PetrosBg) December 15, 2025

Πολύ ωραίο το πρώτο επεισόδιο, αναμένουμε και τα επόμενα!! Τσαφούλιας εγγύηση!!! #Ριφιφι pic.twitter.com/AWyZv8eluU December 15, 2025

#Ριφιφι #Rififi



Επρεπε να ανεβασουν ολα τα επεισοδια on demand οπως εκαναν στο Ετερος Εγω..



Τι καταδικη ειναι αυτη να περιμενουμε μια βδομαδα..



Πολυ ωραιο το πρωτο επεισοδιο!!!!! — ΓιωργάΜπεης (Το Κτήνος) ☘️🦁🐞🍋🤙♒🇬🇷 (@geogr1908) December 15, 2025

Έχω την αίσθηση ότι ο Τσαφούλιας έχει μεγαλουργήσει για μια ακόμη φορά και ότι αυτά που θα δούμε θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες μας!#Ριφιφι — Δρ. Στόκμαν (@geofel10) December 15, 2025

Τι μας έφτιαξες πάλι ρε Τσαφούλια; 👏👏 #Ριφιφί — 🤢ΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος 🅱️ της ΡΩΣΙΑΣ (@tsarosn) December 15, 2025

Η ιστορία της μεγαλύτερης ληστείας της χώρας

Το ριφιφί της Τράπεζας Εργασίας γνωστό και ως «το μεγάλο ριφιφί του αιώνα», ήταν μια διάρρηξη με την μέθοδο του ριφιφί (κατά την οποία οι δράστες μπαίνουν πρώτα σε ένα παρακείμενο χώρο και από εκεί μπαίνουν στο χώρο που αποτελεί τον στόχο τους), στο υποκατάστημα της Τράπεζας Εργασίας, στην οδό Καλλιροής 19, στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 19ης και 20ης Δεκεμβρίου του 1992. Μέχρι σήμερα οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Σύμφωνα με τις αρχές άγνωστοι δράστες εισήλθαν στο υπόγειο της τράπεζας όπου βρίσκονταν οι θυρίδες, μέσω ενός τούνελ που είχαν σκάψει από την κοίτη του ποταμού Ιλισσού και έφτανε στο υποκατάστημα περνώντας κάτω από την οδό Καλλιρρόης.

Το τούνελ είχε μήκος γύρω στα 25 μέτρα και κατά μήκος της διαδρομής του είχαν τοποθετηθεί υποστυλώματα και ράγες, οι οποίες χρησίμευαν για να κινείται πάνω τους ένα βαγονέτο, με το οποίο οι δράστες έβγαζαν όλα τα μπάζα κατά την εκσκαφή της σήραγγας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας οι δράστες χρειάστηκαν 10 μέρες έως 3 μήνες προκείμενου να σκάψουν όλο το τούνελ. Κατά την είσοδο τους στο υπόγειο χώρο της Τράπεζας οι δράστες παραβίασαν 301 από τις 1.151 θυρίδες και αφαίρεσαν το περιεχόμενό τους. Εκτιμάται ότι η αξία των κλοπιμαίων ανερχόταν σε 5 δισεκατομμύρια δραχμές

Οι πρώτες έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν οδήγησαν κάπου σχετικά με την εξακρίβωση της ταυτότητας των δραστών της ληστείας. Στις 12 Ιανουαρίου 1993 ανακαλύφτηκαν τυχαία σε ερημική τοποθεσία σε παραλία της Βραυρώνας ομόλογα, επιταγές και άλλα έγγραφα που περιέχονταν σε θυρίδες της Τράπεζας. Οι αρχές θεώρησαν τότε ότι πιθανόν οι δράστες να διέφυγαν με τα κλοπιμαία στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας κάποιο σκάφος.

