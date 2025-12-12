Πέντε χρόνια μετά την τραγωδία, πατέρας μπήκε στη φυλακή για να συναντήσει τον άνδρα που σκότωσε τα τρία παιδιά του, σε μια ιστορική τηλεοπτική στιγμή.

Μια από τις πιο συγκλονιστικές τηλεοπτικές συναντήσεις στην ιστορία της αυστραλιανής δημοσιογραφίας κατέγραψε το 7NEWS Spotlight, μπαίνοντας μέσα σε μία από τις πιο σκληρές φυλακές υψίστης ασφαλείας της χώρας.

Εκεί, ο Danny Abdallah, ο πατέρας που έχασε τρία από τα έξι παιδιά του, βρέθηκε για πρώτη φορά, πρόσωπο με πρόσωπο, με τον δολοφόνο τους.

Η τραγωδία που πάγωσε την Αυστραλία

Το 2020, ο 29χρονος τότε Samuel Davidson, όντας τρεις φορές πάνω από το νόμιμο όριο αλκοόλ, υπό την επήρεια ναρκωτικών και οδηγώντας ανεξέλεγκτος, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο στο Oatlands. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, παρέσυρε επτά παιδιά.

Τέσσερα από αυτά, τα αδέλφια Antony (13), Angelina (12) και Sienna (8) Abdallah, καθώς και η 11χρονη ξαδέρφη τους Veronique Sakr, σκοτώθηκαν επί τόπου. Τρία ακόμη παιδιά τραυματίστηκαν. Ο Davidson καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση, με 15 χρόνια ελάχιστη παραμονή.

Ο πατέρας που έκανε το... αδιανόητο

Η στάση των Danny και Leila Abdallah συγκλόνισε τους Αυστραλούς. Το ζευγάρι είχε δηλώσει δημόσια πως συγχωρεί τον άνθρωπο που τους στέρησε τα παιδιά τους, μια πράξη που πολλοί χαρακτήρισαν «υπεράνθρωπη».

Πέντε χρόνια μετά, ο Danny έκανε το αδιανόητο. Μπήκε ο ίδιος στη φυλακή για να τον συναντήσει. Το 7NEWS Spotlight κατέγραψε μια ωμή, βαθιά ανθρώπινη στιγμή, σε πλήρη αντίθεση με όσα γνωρίζουμε για την απονομή δικαιοσύνης και τη μεταμέλεια.

Ο δολοφόνος μίλησε για πρώτη φορά μπροστά σε κάμερα

Η εκπομπή εξασφάλισε την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Samuel Davidson. Ο ίδιος μίλησε για εκείνη τη μέρα, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά νέες λεπτομέρειες για τα αίτια της συμπεριφοράς του, την καταστροφική αλληλουχία γεγονότων και τον τρόπο που ζει με τις συνέπειες του εγκλήματος του.

«Περάσαμε μια ολόκληρη εβδομάδα μέσα στη φυλακή, σε ένα περιβάλλον όπου οι τηλεοπτικές κάμερες απαγορεύονται σχεδόν πάντα. Αυτό που είδα εκεί μέσα δεν το περίμενα ποτέ και ακόμη δυσκολεύομαι να το περιγράψω», δήλωσε ο δημοσιογράφος Michael Usher, που ακολουθεί την υπόθεση εδώ και οκτώ χρόνια.

