Χαμός στο First Dates για το ποιος θα πληρώσει: Η Άντα σηκώθηκε και έφυγε!
Στο επεισόδιο της Τετάρτης (11/12) του First Dates, η συνάντηση της Άντας και του Κωνσταντίνου εξελίχθηκε σε ραντεβού-φιάσκο.
Παρότι η βραδιά ξεκίνησε ομαλά, τα «καρφιά» άρχισαν να πέφτουν από νωρίς, με την Άντα να χαρακτηρίζει το ραντεβού «γεμάτο με red flags» και τον Κωνσταντίνο να νιώθει ότι τον κοροϊδεύει.
Ο λογαριασμός που έφερε τα πάνω-κάτω
Το σημείο όπου όλα ξέφυγαν ήταν το κλασικό δίλημμα στο πρώτο ραντεβού: «Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό;» Η συζήτηση πυροδότησε καβγά, με την Άντα να υποστηρίζει ότι θα πληρώσει η ίδια, ενώ τον Κωνσταντίνο να την αποκαλεί «διπρόσωπη».
Ο διάλογος ήταν χαρακτηριστικός:
Άντα: «Θες να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού;»
Κωνσταντίνος: «Εσύ δεν το είπες ότι θα πληρώσεις; Το είπες ή όχι;»
Άντα: «Βέβαια, θα τον πληρώσω εγώ»
Κωνσταντίνος: «Άρα είσαι διπρόσωπη! Έχεις δύο κατευθύνσεις»
Άντα: «Θα πληρώσει η κοπέλα. Γιατί ή κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας της σχέσης. Ντάξει; Έλα αγόρι μου, γεια σου!»
Κωνσταντίνος: «Δεν φοράς παντελόνια»
Η Άντα σηκώθηκε και έφυγε, κλείνοντας το ραντεβού με μια θεαματική αποχώρηση. Μετέπειτα, δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή «όλα ήταν red flags», ενώ ο Κωνσταντίνος αναρωτήθηκε αν «βρήκε εμένα να κοροϊδέψει;», επιμένοντας πως εκείνη έλεγε άλλα και έκανε άλλα.
