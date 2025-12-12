Ένα από τα πιο επεισοδιακά ραντεβού της σεζόν στο First Dates έκλεισε με καβγά, αιχμές για το ποιος «φοράει τα παντελόνια» και την Άντα να αποχωρεί έξαλλη από το τραπέζι.

Στο επεισόδιο της Τετάρτης (11/12) του First Dates, η συνάντηση της Άντας και του Κωνσταντίνου εξελίχθηκε σε ραντεβού-φιάσκο.

Παρότι η βραδιά ξεκίνησε ομαλά, τα «καρφιά» άρχισαν να πέφτουν από νωρίς, με την Άντα να χαρακτηρίζει το ραντεβού «γεμάτο με red flags» και τον Κωνσταντίνο να νιώθει ότι τον κοροϊδεύει.

Ο λογαριασμός που έφερε τα πάνω-κάτω

Το σημείο όπου όλα ξέφυγαν ήταν το κλασικό δίλημμα στο πρώτο ραντεβού: «Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό;» Η συζήτηση πυροδότησε καβγά, με την Άντα να υποστηρίζει ότι θα πληρώσει η ίδια, ενώ τον Κωνσταντίνο να την αποκαλεί «διπρόσωπη».

Ο διάλογος ήταν χαρακτηριστικός:

Άντα: «Θες να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού;»

Κωνσταντίνος: «Εσύ δεν το είπες ότι θα πληρώσεις; Το είπες ή όχι;»

Άντα: «Βέβαια, θα τον πληρώσω εγώ»

Κωνσταντίνος: «Άρα είσαι διπρόσωπη! Έχεις δύο κατευθύνσεις»

Άντα: «Θα πληρώσει η κοπέλα. Γιατί ή κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άντρας της σχέσης. Ντάξει; Έλα αγόρι μου, γεια σου!»

Κωνσταντίνος: «Δεν φοράς παντελόνια»

Η Άντα σηκώθηκε και έφυγε, κλείνοντας το ραντεβού με μια θεαματική αποχώρηση. Μετέπειτα, δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή «όλα ήταν red flags», ενώ ο Κωνσταντίνος αναρωτήθηκε αν «βρήκε εμένα να κοροϊδέψει;», επιμένοντας πως εκείνη έλεγε άλλα και έκανε άλλα.

