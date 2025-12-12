Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει για 2,5 χρόνια την προεδρία του Eurogroup, με ομόφωνη στήριξη και οι «Αταίριαστοι» τον συνεχάρησαν με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο.

Χωρίς καν να χρειαστεί ψηφοφορία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, καθώς ο Βέλγος αντίπαλός του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ απέσυρε την υποψηφιότητά του. Από τις 12 Δεκεμβρίου αναλαμβάνει καθήκοντα ως ο πέμπτος μόνιμος επικεφαλής του ισχυρού οργάνου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Η απόφαση έγινε δεκτή στις Βρυξέλλες ως μια επιλογή συνέχειας και σταθερότητας, ενώ για την Αθήνα αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση της παρουσίας της στο τραπέζι όπου λαμβάνονται οι κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις της Ευρώπης.

Με Euro 2004 και «Πειρατικό» συνεχάρησαν τον Πιερρακάκη οι «Αταίριαστοι»

Οι «Αταίριαστοι», Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας ευχήθηκαν και συνεχάρησαν τον νέο πρόεδρο του Eurogroup με ένα αρκετά χιουμοριστικό βίντεο.

Η εκπομπή του ΣΚΑΪ πρόβαλε στιγμές του Κυριάκου Πιερρακάκη, «ντυμένες» με τους ήχους του «We Are The Champions» και την περιγραφή από την κατάκτηση του Euro 2004 από το «Πειρατικό».

Τι σημαίνει η εκλογή του για την Ελλάδα

Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η παρουσία Πιερρακάκη στην κορυφή του Eurogroup θα επιτρέψει πιο άμεση πληροφόρηση, καλύτερη πρόσβαση στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων και επιρροή στη διαμόρφωση των πολιτικών που έρχονται και που αναμένεται να είναι βαριές για ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Μείζον θέμα για όλους είναι η διαχείριση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως εκτιμούν ευρωπαϊκές πηγές, έγειρε και την πλάστιγγα υπέρ του Έλληνα υπουργού.

Οι πρώτες δηλώσεις του νέου προέδρου του Eurogroup

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την εκλογή, ο Πιερρακάκης μίλησε για «όργανο ενότητας» που πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένο στο κοινό νόμισμα, στα ευρωπαϊκά συμφέροντα και στη συνοχή της Ένωσης. «Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου», ανέφερε στην αρχή της τοποθέτησής του, υπογραμμίζοντας ότι κύρια επιδίωξή του καθ' όλη τη διαδικασία ήταν η ενότητα του Eurogroup και η διατήρηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πορείας στα ζητήματα οικονομικής πολιτικής.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ελληνική εμπειρία, τονίζοντας την πορεία ανάκαμψης της χώρας: «Θέλω να πω λίγα λόγια για τη χώρα μου, την Ελλάδα, και τους ανθρώπους της. Ήταν πριν από 10 χρόνια που το debate στις Βρυξέλλες ήταν το αν η Ελλάδα θα είναι εντός ή εκτός του ευρώ. Και η Ελλάδα άντεξε. Κι αυτό είναι μία δήλωση για πολλά πράγματα. Είναι μία δήλωση που δείχνει τη συλλογική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μία δήλωση που δείχνει την αλληλεγγύη της Ευρώπης και της βοήθειας στις πιο δύσκολες στιγμές».

Υπογράμμισε την ανάγκη για ενότητα και κοινούς στόχους, με σεβασμό στις κεντρικές αξίες της ΕΕ και έκανε αναφορά σε «μαθήματα» που σκέφτηκε πιο έντονα τις τελευταίες εβδομάδες: «Οι παλιοί διαχωρισμοί, βορράς- νότος, ανατολή- δύση, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει, καθώς οι προκλήσεις είναι περίπου οι ίδιες: αμυντικές, μετά την εισβολή της Ρωσίας, τεχνολογικές, μακροοικονομικές ανισορροπίες. Οι πολιτικές θα πρέπει να είναι επίσης κοινές», δήλωσε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ