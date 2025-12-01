Το τελευταίο ανησυχητικό μήνυμα της influencer που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα

Στη δημοσιότητα ήρθαν τα τρομακτικά τελευταία μηνύματα της Αυστριακής influencer που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα μετά από την ανατριχιαστική ομολογία του πρώην της.

Μια 31χρονη influencer ομορφιάς από την Αυστρία έστειλε μια σειρά από ανησυχητικά μηνύματα πριν βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε δάσος της Σλοβενίας. Η δημιουργός περιεχομένου Stefanie Pieper βρέθηκε νεκρή σχεδόν μια εβδομάδα αφότου εξαφανίστηκε μετά την επιστροφή της από χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η Pieper είχε εντοπιστεί τελευταία φορά να βγαίνει από ταξί μαζί με μια φίλη της όταν έφτασαν στο διαμέρισμά της. Τα μέλη της οικογένειάς της ενημέρωσαν τις αρχές ότι δεν εμφανίστηκε σε φωτογράφιση και καταγράφηκε ως αγνοούμενη στις 23 Νοεμβρίου .

Η σύλληψη του πρώην φίλου της

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο πρώην φίλος της συνελήφθη καθώς φέρεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή της: «Ο άντρας φέρεται να ταξίδευε αρκετές φορές στη Σλοβενία με το αυτοκίνητό του. Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του από την ερευνητική αστυνομία.

Το βράδυ της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου 2025 , η σλοβενική αστυνομία ανέφερε ότι ένα αυτοκίνητο είχε πιάσει φωτιά στο πάρκινγκ ενός καζίνο κοντά στα σύνορα. Αυτό ήταν το αυτοκίνητο του 31χρονου άντρα. Βρέθηκε στη γειτονιά του καμένου οχήματος και συνελήφθη από τη σλοβενική αστυνομία. Έχει ζητηθεί η έκδοσή του στην Αυστρία».

Υποστηρίζεται επίσης ότι ο πρώην φίλος φέρεται να ομολόγησε τον στραγγαλισμό της πρώην συντρόφου του όταν συνελήφθη.

Το ανησυχητικό μήνυμα της influencer

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, η Pieper είχε στείλει ένα ανησυχητικό μήνυμα στη φίλη της στο WhatsApp μόλις έφτασε με ασφάλεια στο διαμέρισμά της. Μετά από μια βόλτα με το σκυλάκι της, φέρεται να έγραψε ότι «υπάρχει ένας περίεργος τύπος στο κλιμακοστάσιο», περιγράφοντάς τον ως «σκοτεινή φιγούρα».

Η Kleine Zeitung αναφέρει ότι γείτονες φέρεται να την είδαν να διαπληκτίζεται με τον πρώην της. Η αστυνομία έχει προσθέσει ότι δύο από τα μέλη της οικογένειας του πρώην φίλου της συνελήφθησαν επίσης. «Οι κρατούμενοι βρίσκονται υπό κράτηση και εξετάζονται», έγραψαν οι αρχές.

«Η εγκληματολογική εξέταση του αυτοκινήτου του πρώην φίλου δεν απέφερε στοιχεία σχετικά με την τοποθεσία της αγνοούμενης γυναίκας. Οι έρευνες διεξάγονται τόσο στη Σλοβενία όσο και στην Αυστρία, και υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο αρχών. Οι επιχειρήσεις έρευνας που πραγματοποιήθηκαν στη Σλοβενία μέχρι στιγμής δεν είχαν αποτέλεσμα και θα συνεχιστούν αύριο», προσθέτουν.

