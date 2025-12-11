Ο βασανιστής του Βλαντιμίρ Πούτιν που στάλθηκε να συλλάβει λιποτάκτες του πολέμου στην Ουκρανία εκτελέστηκε σε φόνο εκδίκησης.

Ο Κονσταντίν Εκτόφ, πρώην υδραυλικός που εργαζόταν ως στρατιωτικός αστυνομικός, χρησιμοποιώντας βάρβαρες τακτικές για να συλλαμβάνει λιποτάκτες από την πρώτη γραμμή του πολέμου του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, έπεσε νεκρός από πυρά.

Ο 34χρονος με κλίση στα βασανιστήρια, είχε αναπτυχθεί από τον Ρώσο πρόεδρο για να εντοπίζει και να επιστρέφει λιποτάκτες που εγκατέλειπαν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως έγινε γνωστό, πυροβολήθηκε θανάσιμα σε μια πράξη που πιστεύεται πως ήταν φόνος εκδίκησης.

Πράξη εκδίκησης

Ο Κονσταντίν Εκτόφ φέρεται να βασάνιζε με ηλεκτροσόκ και ξυλοδαρμούς τους στρατιώτες που είχαν διαφύγει, καθώς και τις οικογένειές τους. Οι βάρβαρες μέθοδοί του επισημαίνουν την σκοτεινή αγριότητα των ρωσικών δυνάμεων και τη σκληρότητα που αντιμετωπίζουν στη γραμμή του μετώπου στον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας.

Έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμό, πιθανότατα σε πράξη εκδίκησης από έναν λιποτάκτη. Λέγεται ότι ο Ρώσος βασανιστής δωροδοκήθηκε από έναν στρατιώτη σε μια συμφωνία να μην τον αναζητήσει. Ωστόσο, όταν απαίτησε περισσότερα χρήματα και ο στρατιώτης αρνήθηκε, ο Εκτόφ τρομοκράτησε την οικογένεια του στρατιώτη και ως απάντηση, ο στρατιώτης παραδέχθηκε ότι τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Ο σκληρός βασανιστής και η δράση του

Ο Ρώσος αξιωματικός, πρώην κατάδικος με ιστορικό βίας, είχε στρατολογηθεί για να τρομοκρατεί λιποτάκτες και τις οικογένειές τους, αναγκάζοντας όσους αρνούνταν να πολεμήσουν να επιστρέψουν στη γραμμή του Πούτιν ως «αναλώσιμοι». Μαζί με μια ομάδα βίαιων υφισταμένων του, κυνηγούσε στρατιώτες που είχαν διαφύγει στην περιοχή της Σιβηρίας, Τρανσμπαϊκάλ, καθώς και όσους επιχειρούσαν να αποφύγουν τη στράτευση.

Σε μια φρικιαστική περίπτωση, η συμμορία των τραμπούκων απήγαγε και βασάνισε τον δεύτερο ξάδερφο του λιποτάκτη Πιότρ Μουράτοφ, αναγκάζοντάς τον να αποκαλύψει το κρησφύγετο του φυγά. Οι άντρες του Έκτοφ εντόπισαν στη συνέχεια τον Μουράτοφ και τον βασάνισαν.

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη με τον λιποτάκτη Αλεξέι Οστσέπκοφ, του οποίου ο πατέρας, Βλαντιμίρ και ο φίλος του, Νικολάι, απήχθησαν και βασανίστηκαν από την ομάδα. Τόσο ο Μουράτοφ όσο και ο Οστσέπκοφ στάλθηκαν τελικά πίσω στη στρατιωτική τους μονάδα.

Η δολοφονία του Εκτόφ

Λέγεται ότι ο Εκτόφ είχε πάρει 9.000 λίρες σε δωροδοκίες από έναν ακόμη αρνητή, τον 31χρονο Βλαντίμιρ Πόποφ, με συμφωνία να μην τον αναζητήσει και να μην τον στείλει πίσω στην κολασμένη πρώτη γραμμή. Όμως, αφού πήρε τα χρήματα, ο βασανιστής φέρεται να απαίτησε περισσότερα.

Όταν ο Πόποφ αρνήθηκε, ο Εκτόφ εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειάς του, έσπασε το πόδι της 80χρονης γιαγιάς του και απαιτούσε να μάθει πού κρυβόταν ο στρατιώτης. Ο Πόποφ απάντησε, πυροβολώντας τον βασανιστή θανάσιμα.

Βίντεο έδειξε το πτώμα του διεστραμμένου στρατιωτικού αστυνομικού να κείτεται στο χιόνι στην πόλη Μπόρζια, στη νοτιοανατολική Ρωσία. Ο Πόποφ παραδέχτηκε τον φόνο σε βίντεο, λέγοντας: «Ομολογώ το έγκλημα που διέπραξα — τη δολοφονία ενός στρατιωτικού αστυνομικού.

In Transbaikalia, a member of the Special Operations Committee shot and killed a military police officer to avoid going to war.



The killer, Vladimir Popov, had been on so-called "unauthorized leave" (SOCH) for several months. He bribed police officer Konstantin Ektov in exchange… pic.twitter.com/TiRT9uaWoX — Free Nations League (@fnl_org) November 22, 2025

«Ναι, τον σκότωσα. Το παραδέχομαι. Αλλά θα σας πω και γιατί το έκανα... Του έδωσα χρήματα για να μην με στείλει πίσω στην Ουκρανία... Μου υποσχέθηκε πως δεν θα αγγίξει την οικογένειά μου. Αργότερα, όταν έμαθα ότι ενεργούσαν παράνομα στο εργοστάσιο, χρησιμοποιώντας ηλεκτροσόκ σε συγγενείς στρατιωτών που επρόκειτο να σταλούν στην Ουκρανία, του είπα: ‘Μην το κάνεις. Μην φέρεσαι έτσι στην οικογένειά μου.’ Μου το υποσχέθηκε. Αλλά εισέβαλε στο σπίτι μου. Χτύπησε την 80χρονη γιαγιά μου, σπάζοντάς της το πόδι. Κάθε άνδρας πρέπει να προστατεύει την οικογένειά του, και γι’ αυτό έπραξα όπως έπραξα».

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή έχει ανοίξει ποινική υπόθεση για τη δολοφονία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ