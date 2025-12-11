Τον αναζήτησαν στο Google περισσότερο από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' και τον headliner του Super Bowl, Kendrick Lamar.

Όπως κάθε Δεκέμβριο, έτσι και φέτος, οι μεγάλες πλατφόρμες δημοσιεύουν την ετήσια ανασκόπησή τους. Μετά το άτυπο «πανηγύρι» των Spotify Wrapped που κατέκλυσε τα social media, ήρθε η σειρά της Google να αποκαλύψει τι τράβηξε περισσότερο την προσοχή του κόσμου το 2025.

Οι κορυφαίες αναζητήσεις περιλαμβάνουν ονόματα όπως ο Charlie Kirk, ο Πάπας Λέων ΙΔ', ο Kendrick Lamar, αλλά και το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Όμως, στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες αναζητήσεις βρίσκεται ένας 20χρονος pop καλλιτέχνης και ο λόγος δεν είναι η μουσική του.

Ποιος είναι ο D4vd και γιατί αναζητήθηκε περισσότερο από όλους στην Google

Ο D4vd, γνωστός από τραγούδια όπως τα «Feel It» και «Here With Me», ανακηρύχθηκε ως ο άνθρωπος με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google για το 2025. Αν και πολλοί θα υπέθεταν πως αυτό οφείλεται στη ραγδαία άνοδο της καριέρας του, η πραγματικότητα είναι πιο σκοτεινή, αφού το όνομά του συνδέθηκε με την υπόθεση δολοφονίας μιας 15χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί στην Καλιφόρνια.

Η Celeste Rivas εξαφανίστηκε σε ηλικία 13 ετών από το Lake Elsinore της Καλιφόρνια. Η σορός της εντοπίστηκε πρόσφατα, όταν μία έντονη και περίεργη σάπια οσμή προκάλεσε έλεγχο σε ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης του Λος Άντζελες.

Στο πορτ-μπαγκάζ βρέθηκε το σώμα της, σε προχωρημένη αποσύνθεση. Το όχημα ανήκε στον D4vd, με πραγματικό όνομα David Anthony Burke, γεγονός που άμεσα δημιούργησε ερωτήματα για την εμπλοκή του. Εκπρόσωπός του είχε δηλώσει τότε: «Ο D4vd έχει ενημερωθεί για ό,τι συνέβη και, παρότι βρίσκεται ακόμη σε περιοδεία, συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές».

Τι αναφέρει η αστυνομία για τη δολοφονία;

Ο διοικητής του LAPD, Scot M. Williams, ξεκαθάρισε πολλές φήμες που κυκλοφορούσαν: «Το σώμα της Celeste δεν ήταν παγωμένο και δεν ήταν αποκεφαλισμένη. Το θέμα με το πάγωμα δεν βγάζει καν νόημα. Το σώμα βρισκόταν στο αυτοκίνητο για εβδομάδες».

Τόνισε μάλιστα πως ο καλλιτέχνης δεν θεωρείται ύποπτος, εξηγώντας: «Ακόμα κι αν είχε τοποθετηθεί παγωμένο σώμα στο αυτοκίνητο (για το οποίο δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ ένδειξη), πέντε ή περισσότερες εβδομάδες μέσα σε πορτ-μπαγκάζ, στη ζέστη του καλοκαιριού, δεν θα οδηγούσαν σε μερικώς παγωμένο σώμα στις 8 Σεπτεμβρίου».

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την αιτία και τον χρόνο θανάτου, όμως η κατάσταση της σορού καθιστά πιθανό το πόρισμα να είναι «ακαθόριστο».

Το «ύποπτο» τραγούδι του D4vd για μια… Celeste

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε στο SoundCloud ένα τραγούδι με τίτλο «Celeste», υποτίθεται από τον ίδιο τον D4vd.

Οι στίχοι προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις: «Oh, Celeste / The girl with my name tattooed on her chest / Smell her on my clothes like cigarettes / I hear her voice each time I take a breath / I’m obsessed».

Στη συνέχεια ακούγεται: «Afraid you'll only love me when undressed / But you look so damn gorgeous in that dress / Missing you so much makes me depressed / But I digress, because...».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ