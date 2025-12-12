Ένταση, ακραίοι χαρακτηρισμοί και πρωτοφανείς σκηνές σημάδεψαν την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητά αυτόφωρο και να καλεί το 100.

Σε τηλεοπτικό σόου με φωνές, καταγγελίες, απειλές και προσωπικές επιθέσεις εξελίχθηκε η εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη στην επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφτασε στο σημείο να δημοσιεύσει στο Facebook το τηλεφώνημα που έκανε στο 100, ζητώντας να δώσει κατάθεση στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τον μάρτυρα. Στο βίντεο, μάλιστα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενημέρωνε ότι θα συναντήσει τους αστυνομικούς στα στούντιο του Kontra Channel, όπου πήγαινε για τηλεοπτική συνέντευξη.

Το σκηνικό που οδήγησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλέσει το 100

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι στο διάλειμμα της συνεδρίασης ο Γιώργος Ξυλούρης φέρεται να της είπε πως: «Θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι που θα με βάλει φυλακή».

Το περιπολικό έφτασε τελικά στο Kontra Channel, με την ίδια να δηλώνει: «Δεν θα φύγω. Θα ζητήσω να δώσω κατάθεση σε ένα γραφείο. Ελπίζω να εμφανιστεί και εισαγγελέας. Δεν θα κάνω πίσω».

Η ανάρτηση στο Facebook

Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρει πως: «Για αυτά που έγιναν στην εξεταστική επιτροπή και τις σκηνές που εκτυλίχτηκαν κατά τις οποίες δήλωσε ‘’θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι, που θέλει να με βάλει φυλακή’’, θα έπρεπε να είχε παρέμβει ο εισαγγελέας.

Ζήτησα να κάνει η επιτροπή τα νόμιμα, το απέτρεψε η ΝΔ, απευθύνθηκα στον πρόεδρο της Βουλής, του ζήτησα να καλέσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να τον ενημερώσει πως ζητώ να καταθέσω καταγγελία, απευθύνθηκα δημόσια στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σε κάθε ευσυνείδητο εισαγγελέα». Στη συνέχεια, καλεί το 100 «για να είναι καταγεγραμμένη η καταγγελία μου. Θα καταγραφεί η πρόσκληση στον εισαγγελέα να παρέμβει και από κει και πέρα θα δούμε σε τι χώρα ζούμε».

Έπειτα, καταγράφει την κλήση στην αστυνομία, ζητώντας να ενημερωθεί «ο ανώτερος και να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας, είτε αστυνομικός, προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Βρίσκομαι στη Βουλή, όπου περίμενα 3,5 ώρες να έρθει αρμόδιος να πάρει κατάθεσή μου. Δεν έχει έρθει κανείς. Στις 10:30 θα βρίσκομαι στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Chanel μέχρι τις 11 παρά 20 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός, θα είμαι στη διάθεση επί τόπου, προκειμένου να στοιχειοθετήσει η καταγγελία και να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία».

«Έχει καταγραφεί και θα έρθει περιπολικό», απαντά η τηλεφωνήτρια στο 100.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της η κ. Κωνσταντοπούλου: «Το περιπολικό ήρθε στον (τηλεοπτικό) σταθμό, αλλά "κάποιος" τους είπε να φύγουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή περιμένω 12.30 της 12 Δεκεμβρίου 2025 περιμένω εδώ».

Η «τακτική σιωπής» του μάρτυρα

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, γνωστός στο δημόσιο διάλογο ως «Φραπές», αλλά - όπως είπε - με πραγματικό παρατσούκλι «Τζιτζής», επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης. Επέλεξε να απαντά μόνο σε επιλεγμένες ερωτήσεις, απορρίπτοντας τις υπόλοιπες.

Η στάση του προκάλεσε την αντίδραση όλων των κομμάτων. Με απόφαση της πλειοψηφίας της ΝΔ, η υπόθεση παραπέμφθηκε άμεσα στον εισαγγελέα, προκειμένου να εξεταστεί αν ο μάρτυρας τέλεσε το αδίκημα της απείθειας.

