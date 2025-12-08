«Εγώ τα γ@μ@ω όλα και τα σπάω όλα τώρα»: Πρωτοφανής επίθεση αγρότη στο συνεργείο του Star

Η ζωντανή σύνδεση του Star στο μπλόκο των αγροτών διακόπηκε βίαια, όταν εξαγριωμένος αγρότης έριξε την κάμερα και επιτέθηκε φραστικά στον ρεπόρτερ.

Το τηλεοπτικό συνεργείο του Star δέχθηκε επίθεση στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης, ένας αγρότης πλησίασε τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Γκούμα, επιτέθηκε φραστικά και έριξε την κάμερα του οπερατέρ.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να πλησιάζει εξαγριωμένος, να σπρώχνει τον εξοπλισμό και να λέει στον ρεπόρτερ:

«Σε παρακαλώ πολύ, αυτά δεν θα τα τραβάς. Το κατάλαβες; Δεν θέλουμε δημοσιότητα», ενώ συμπλήρωσε τον λεκτικό τραμπουκισμό του με το αμίμητο... νεοελληνικό: «Εγώ τα γ@μ@ω όλα και τα σπάω όλα τώρα!»

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ