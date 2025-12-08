Ένταση στην Καρδίτσα με αγρότες που απέκλεισαν το γραφείο του Κώστα Τσιάρα. Γιούχαραν τον Άρη Πορτοσάλτε σε ζωντανή μετάδοση.

Μεγάλη συγκέντρωση αγροτών σημειώθηκε έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα, με αποτέλεσμα το κτίριο να αποκλειστεί πλήρως. Η πρόσβαση εμποδίστηκε από κλούβες της αστυνομίας, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Οι συγκεντρωμένοι τόνισαν ότι, αν τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. δεν απομακρυνθούν, θα «παραλύσει» ολόκληρη η πόλη. Και κάπου εκεί ήρθε και η έντονη διαμάχη των αγροτών με τον Άρη Πορτοσάλτε.

Γιούχαραν τον Πορτοσάλτε οι αγρότες: «Είστε καλός για τη Νέα Δημοκρατία»

Ενώ το όλο περιστατικό μεταδιδόταν και ζωντανά από το ΣΚΑΪ. Όταν ο Κώστας Τζέλας, βετεράνος στα μπλόκα των αγροτών, αναφέρθηκε προς τον παρουσιαστή, τα πράγματα ξέφυγαν: «Κ. Πορτοσάλτε εσείς είστε έτοιμος δηλαδή με κλούβα να κλείνει δρόμο;».

Ο Πορτοσάλτε εκνευρίστηκε έντονα: «Το αντίθετο λέμε, δεν θα τσακωθώ με τον Τζέλα μεσημεριάτικα και εξήγησέ του τι είπα απ' την αρχή (είχε αναφέρει πως η κλούβα δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί). Εγώ κάνω δουλειά εδώ!», είπε και χτύπησε το κινητό. Απ' την άλλη, ο Τζέλας αντέδρασε κι αυτός έντονα βγάζοντας απ' το αυτί του το ακουστικό: «Δεν θα κάτσω να με βρίζει ο Πορτοσάλτε».

Ευθύς αμέσως, όλοι οι παρευρισκόμενοι αγρότες άρχισαν να γιουχάρουν τον παρουσιαστή. Μόλις ξαναπήρε το ακουστικό ο Τζέλας, ειρωνεύτηκε τον Πορτοσάλτε, γελώντας: «Κ.Πορτοσάλτε, είστε πολύ καλός για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Η απάντηση Τσιάρα για τις κλούβες: «Αποκλειστική ευθύνη της αστυνομίας»

Ο υπουργός παρενέβη μέσω μηνύματος που μεταδόθηκε ζωντανά στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην απόφαση να κλείσει ο δρόμος.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε: «Τηλεφώνησα και ρώτησα γιατί δεν τους άφησαν. Οι συνεργάτες μου στο γραφείο περιμένουν. Η ενημέρωση που είχα ήταν ότι θα δημιουργούνταν προβλήματα με τα άχυρα και τα τρακτέρ. Δεν έχω κανένα λόγο στην επιχειρησιακή προσέγγιση της αστυνομίας. Προφανώς τους επιτρέπεται να πάνε στο γραφείο».

«Το γεγονός πως υπάρχει η κλούβα, αφορά την επιχειρησιακή προσέγγιση της αστυνομίας. Εγώ επικοινώνησα με τον αστυνομικό διευθυντή και τον παρακάλεσα να φύγουν οι κλούβες για να μην δημιουργείται ένταση», κατέληξε ο κ.Τσιάρας θέλοντας, κατά κάποιον τρόπο, να αποποιηθεί της ευθύνης και να τα... φορτώσει στην αστυνομία.

