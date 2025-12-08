Εκνεύρισε τον Κούτρα μαθητής που έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ, σε ζωντανή μετάδοση, ενώ μιλούσαν για ένα σοβαρό θέμα που συνέβη στο σχολείο τους.

Μία αρκετά άβολη στιγμή εκτυλίχθηκε σε ζωντανή μετάδοση στο ΣΚΑΪ, όταν μαθητής έκανε χειρονομίες μπροστά στην κάμερα και εκνεύρισε τον παρουσιαστή των «Αταίριαστων», Χρήστο Κούτρα.

Η εκπομπή είχε πάει σε γυμνάσιο στους Θρακομακεδόνες για να αναδείξει ένα πολύ σοβαρό θέμα που έλαβε χώρα στο σχολείο πριν λίγες ημέρες. Οι μαθητές πραγματοποιούσαν απεργία, επειδή ένας απ' αυτούς έπαθαν ηλεκτροπληξία εντός της μονάδας και δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο, σύμφωνα με εκείνους.

Ο μαθητής που εκνεύρισε τον Κούτρα: «Προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημά τους»

Όταν ο μαθητής που είχε χτυπηθεί απ' το ηλεκτρικό ρεύμα άρχισε να μιλάει, ο συμμαθητής από πίσω του έκανε διάφορες άσεμνες χειρονομίες, κάτι που αντιλήφθηκε ο Χρήστος Κούτρας και διέκοψε τη συζήτηση.

«Μισό λεπτό, διέκοψε το παιδί. Το παιδάκι που είναι πίσω με το καπελάκι το παρακαλούμε πολύ να μην κάνει αυτές τις χειρονομίες. Προσπαθούμε να αναδείξουμε το πρόβλημά τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό», είπε ο δημοσιογράφος εμφανώς εκνευρισμένος.

Ο φόβος της ηλεκτροπληξίας κρατά μακριά τους μαθητές από τα θρανία

Ο μαθητής, αφότου τελείωσε το αμήχανο σκηνικό, αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα του σχολείου «Έβρεχε και τρέξαμε να κάτσουμε κάτω από το υπόστεγο, ώστε να μη βρεχόμαστε. Ένιωσα κάτι στα μαλλιά μου και το έκανα στην άκρη. Αυτό ήταν ένα γυμνό καλώδιο που προεξείχε από το ταβάνι του υπόστεγου. Μόλις το άγγιξα, ένιωσα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνάει και δεν ήταν κάτι ευχάριστο».

