Αγρότης πήρε στο κυνήγι με μαγκούρα άνδρα των ΜΑΤ: Η φώτο που έγινε viral
Σοβαρή ένταση στην Κρήτη ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ, ενώ συνεχίζονται τα επεισόδια και ο αποκλεισμός του αεροδρομίου Χανίων. Με τις κατσούνες «επιτίθενται» στους αστυνομικούς.

Τα επεισόδια που εκτυλίσσονται στην Κρήτη στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων έχουν λάβει πλέον ιδιαίτερα επικίνδυνη τροπή. Ο φωτογραφικός φακός του INTIME κατέγραψε τη στιγμή που αγρότης επιτίθεται σε αστυνομικό των ΜΑΤ χρησιμοποιώντας… κατσούνα.

Ο αποκλεισμός του αεροδρομίου Χανίων: Αναποδογύρισαν περιπολικό, ένας αστυνομικός τραυματίας

Το μεσημέρι, δεκάδες αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο Χανίων και προχώρησαν στον αποκλεισμό του, προκαλώντας ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ΕΛ.ΑΣ. έκανε χρήση χημικών, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Οι αγρότες κινήθηκαν αρχικά προς την κεντρική πύλη του αεροδρομίου για να διαμαρτυρηθούν, ωστόσο η πρόσβαση δεν τους επετράπη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές.

Σε μία ακόμη ένδειξη της έντασης που επικρατεί, αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό όχημα της αστυνομίας, κλιμακώνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

@Photo credits: INTIME, ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ
