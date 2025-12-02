Αυτή είναι η χειρότερη στάση ύπνου και μπορεί να βλάψει την υγεία σου, σύμφωνα με τους ειδικούς

Μπορεί να νομίζεις ότι «όπως σε βολεύει» είναι πάντα η σωστή απάντηση στον ύπνο, αλλά οι ειδικοί έχουν άλλη άποψη. Υπάρχει μια στάση που μπορεί πραγματικά να σου κάνει ζημιά.

Η χειρότερη στάση ύπνου είναι πολύ πιο κοινή απ’ όσο φαντάζεσαι. Μιλάμε για μια στάση που πολλοί από εμάς υιοθετούμε ασυναίσθητα και που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας που δεν είναι πάντα αναστρέψιμα. Ναι, όσο αθώα κι αν σου φαίνεται, μπορεί να σου προκαλέσει πρόβλημα χωρίς καν να το καταλάβεις.

Το πώς κοιμάσαι δεν επηρεάζει μόνο το πόσο ξεκούραστος νιώθεις το επόμενο πρωί. Μπορεί να προστατεύσει (ή να επιβαρύνει) την πλάτη, τον αυχένα και τη συνολική υγεία σου. Ακόμα κι αν κοιμάσαι 7–9 ώρες, όπως προτείνει η επιστήμη, η ποιότητα του ύπνου δεν εξαρτάται μόνο από τη διάρκεια. Παίζει ρόλο η θερμοκρασία του δωματίου, η αποφυγή οθονών… και φυσικά η σωστή στάση.

Ποια είναι λοιπόν η στάση που πρέπει να αποφεύγουμε; Οι ειδικοί την αποκαλούν «στάση T-Rex», ένα όνομα που έγινε viral στα social. Είναι η στάση όπου κοιμάσαι με τα χέρια λυγισμένα και πολύ κοντά στο στήθος, σαν… μικρός δεινόσαυρος. Ίσως σου φαίνεται χαριτωμένο, αλλά δεν είναι καθόλου. Οι γιατροί λένε ότι αν ξυπνάς με μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή πόνο που «τρέχει» από τον ώμο ως τα δάχτυλα, ή αν αισθάνεσαι τη δύναμη στα χέρια σου να μειώνεται, τότε πρέπει οπωσδήποτε να το δεις σοβαρά.

Τα καλά νέα; Αν το προλάβεις νωρίς, το σώμα σου επανέρχεται. Αλλά αν το αφήσεις για εβδομάδες ή μήνες, η νευρική βλάβη μπορεί να γίνει μόνιμη. Η στάση T-Rex πιέζει τα νεύρα στους καρπούς και στους αγκώνες, μειώνει την κυκλοφορία του αίματος και δημιουργεί ένταση που συσσωρεύεται με τον καιρό.

Το πιο «ύπουλο» σημείο είναι πως πολλοί κοιμόμαστε έτσι χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Η στάση αυτή είναι συχνά αποτέλεσμα άγχους και στρες, ένας τρόπος του σώματος να «μαζεύεται» για να νιώσει ασφάλεια στον ύπνο. Αν την εντοπίσεις στον εαυτό σου, χρειάζεται όχι μόνο να διορθώσεις τη στάση, αλλά και να βρεις τρόπους να ηρεμήσεις το νευρικό σου σύστημα πριν τον ύπνο.

Σύμφωνα με το Sleep Foundation, η καλύτερη στάση είναι αυτή που κρατά τη σπονδυλική σου στήλη ευθυγραμμισμένη από το κεφάλι μέχρι τους γοφούς. Η πιο ασφαλής επιλογή είναι να κοιμάσαι στο πλάι (ιδανικά στην αριστερή πλευρά και χωρίς υπερβολικά κλειστή εμβρυϊκή θέση) ή ανάσκελα με σωστή στήριξη από το μαξιλάρι. Έτσι μειώνεις την πίεση στις αρθρώσεις, βελτιώνεις την αναπνοή σου και ξυπνάς πραγματικά ξεκούρασμένος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ