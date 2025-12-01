Μια απρόσμενη εικόνα στα μπλόκα των αγροτών αποθανατίστηκε, όταν στον κόμβο της Νίκαιας υψώθηκε η πειρατική σημαία του «Monkey D. Luffy» από το One Piece, ως σύμβολο ελευθερίας απέναντι στην κυβέρνηση.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών κορυφώνονται σε όλη τη χώρα, με δεκάδες τρακτέρ να «παρατάσσονται» σε εθνικές οδούς και κόμβους. Σύμφωνα με το Larissanet.gr, στο μπλόκο της Νίκαιας, ανάμεσα στα πανό ξεχώρισε μια εικόνα που κέντρισε το ενδιαφέρον. Η σημαία των Straw Hat Pirates από το One Piece, με πρωταγωνιστή τον Monkey D. Luffy.

Η επιλογή, βέβαια, δεν είναι τυχαία, καθώς ο νεαρός πειρατής του διάσημου anime θεωρείται σύμβολο απόλυτης ελευθερίας, καθώς ο τίτλος του «Βασιλιά των Πειρατών» στο σύμπαν της σειράς, ισοδυναμεί με το να είναι κανείς ο πιο ελεύθερος άνθρωπος στον κόσμο.

Γιατί οι αγρότες ταυτίστηκαν με τον χαρακτήρα του One Piece, Luffy;

Στο One Piece, η βασική σύγκρουση των ηρώων αφορά τη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση και τα εκτελεστικά της όργανα. Το μήνυμα αυτό εκφράζει την ανάγκη να αντισταθούν σε πολιτικές που θεωρούν άδικες και περιοριστικές.

Η πειρατική σημαία με τη νεκροκεφαλή και το ψάθινο καπέλο έχει κάνει την εμφάνισή της και σε άλλες χώρες, όπως το Νεπάλ, τις Φιλιππίνες και το Μεξικό, σε διαδηλώσεις νέων που ζητούν περισσότερη ελευθερία και δικαιοσύνη.

Αυξάνονται οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα αγροτών σε όλη τη χώρα

Την ίδια στιγμή, στον πραγματικό κόσμο, τα μπλόκα των αγροτών δεν περιορίζονται μόνο στη Θεσσαλία. Στη Βόρεια Ελλάδα, τρακτέρ έκλεισαν το μεσημέρι της Δευτέρας (1/12) την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων. Οι οδηγοί αρχικά δεν μπορούσαν να κινηθούν προς την Αθήνα, ενώ αργότερα αποκλείστηκε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Οι αγρότες δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και δεν αποκλείουν ακόμη πιο δυναμικές ενέργειες τα επόμενα 24ωρα.

