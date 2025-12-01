Νίκος Οικονομόπουλος: «Βρίστε με όσο θέλετε, θέλω να κερδίσω την Αιώνια Ζωή»

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον Γιώργο Λιάγκα, ο Νίκος Οικονομόπουλος μιλά ανοιχτά για την καριέρα, τις κρίσεις πανικού και τη βαθιά σχέση του με τον Χριστό.

Στο δεύτερο μέρος της μεγάλης συνέντευξης που παραχώρησε στον Γιώργο Λιάγκα, ο Νίκος Οικονομόπουλος ανοίχτηκε για όσα τον έχουν διαμορφώσει ως άνθρωπο και καλλιτέχνη. Μίλησε για τις συνεργασίες του, τους δίσκους που έχει κυκλοφορήσει, τις δύσκολες περιόδους με κρίσεις πανικού, αλλά και για την πίστη του στον Χριστό, που, όπως είπε, αποτελεί τον σημαντικότερο άξονα της ζωής του.

Αναφερόμενος στις συνεργασίες του, σημείωσε τα εξής: «Έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με μεγάλα ονόματα, δεν μπορεί να μου το πάρει αυτό κανείς. Αυτή τη στιγμή θέλω αυτό που κάνω να έχει ταυτότητα και αυτό δεν μπορώ να το μοιραστώ. Θέλω ο κόσμος να έχει στα αυτιά του ότι πήγε και πέρασε ωραία με τον Νίκο Οικονομόπουλο».

Στο κομμάτι των δίσκων, αποκάλυψε ότι χρόνια τώρα αρνείται να κάνει απονομές για τις επιτυχίες του. Όπως είπε, δεν αντέχει τους χαρακτηρισμούς «χρυσαφένιος», «πλατινένιος», «διαμαντένιος», θεωρώντας τους υπερβολικούς και άδειους νοήματος. Πιστεύει πως η πραγματική αξία του τραγουδιστή κρίνεται στον δρόμο, από την ανταπόκριση των ανθρώπων και όχι από τυπικές διακρίσεις.

Μιλώντας για τις κρίσεις πανικού, περιέγραψε δύο ιδιαίτερα έντονες εμπειρίες που βίωσε ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή. «Έχω πάει σε ψυχολόγο και σε ψυχίατρο, πέρασα δύο πολύ δυνατές κρίσεις πανικού. Μου κοβόταν η αναπνοή και εγώ έπρεπε να τραγουδάω. Ήμουν πάνω στη σκηνή, έτρεμα, δεν έβλεπα από το άγχος μου, τραγουδούσα και ταυτόχρονα έβριζα τον εαυτό μου. Πέρασε από το μυαλό μου ότι πρέπει να σταματήσω το τραγούδι, αλλά το πάλεψα και το νίκησα».

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης, όμως, αφιερώθηκε στην πίστη του. Για την πίστη του και τον Χριστό, ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέφερε: «Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος, να βοηθήσω όσο μπορώ ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί, εκεί που θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω.

Κάθε φορά που το λέω, με πιάνει μια συγκίνηση, αγαπάω πολύ τον Χριστό. Ποτέ δεν προσπάθησα να πείσω κάποιον να πιστέψει στον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουν, βρίστε με όσο θέλετε. Η πίστη μου είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση όταν μιλάω, τρελαίνομαι, αγαπάω το Χριστό. Πρέπει να αποδείξω στον εαυτό μου ότι είμαι καλός άνθρωπος, τη δική μου ψυχή θέλω να σώσω. Ο κόσμος πάει στην εκκλησία μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, δεν είναι έτσι. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ προσεύχομαι και λέω τους Χαιρετισμούς της Παναγίας. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην προσευχηθώ από μέσα μου, ξέρω ότι θα με πουν τρελό. Δεν θέλω να “πουλήσω” ότι είμαι καλός άνθρωπος.

Δεν θεωρώ ότι γεννήθηκα για να μείνω σε μοναστήρι, δεν μπορώ να το κάνω. Είναι δύσκολος ο δρόμος του μοναχισμού, αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν, έχουν χάρη από τον Θεό».

Κλείνοντας, είπε πως το μοναδικό πράγμα που νιώθει ότι δεν έχει ακόμη ζήσει είναι η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση παιδιών.

