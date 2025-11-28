Το TikTok τρελάθηκε: Μπορούν οι 18χρονοι σήμερα να γράψουν μήνυμα στο Nokia 3310;

Ένα viral βίντεο στο TikTok αποκαλύπτει το χάσμα ανάμεσα στη Gen Z και την… αρχαία τέχνη του να γράφεις γρήγορα μηνύματα στο Nokia 3310.

Βλέπεις έναν 18χρονο άτομο της Gen Z να κρατάει ένα Nokia 3310 και καταλαβαίνεις ότι πρόκειται να δεις κάτι επικό πριν καν πατήσεις το play. Το πρόσωπό του γράφει «τι είναι αυτό το τούβλο;» και «πού είναι η οθόνη αφής;». Για εμάς, όμως, τους millennials αυτό ήταν το iPhone Pro Max της εποχής. Δεν έσπαγε, δεν χαλούσε, δεν χρειαζόταν θήκη και είχε και «φιδάκι».

Σε ένα από τα πιο απολαυστικά video που έχουν γίνει viral στο TikTok μια 18χρονη καλείται από τον πατέρα της να δοκιμάσει να γράψει ένα μήνυμα στο Nokia 3310. Και αυτό σίγουρα είναι ένα πολύ σκληρό challenge.

@martinandbex seeing if our 18 year old daughter can work this 90s mobile phone ♬ original sound - MartinandBex

Και κάπου εκεί ξεκινάει το πραγματικό θέαμα: οι αντιδράσεις. Τη βλέπεις να προσπαθεί να γράψει μια λέξη και καταλήγει να πατάει ασταμάτητα το ίδιο κουμπί, να χάνει τον ρυθμό, να σβήνονται όλα και να ξεκινά από την αρχή. Εσύ από την άλλη θυμάσαι τότε που έγραφες μηνύματα με το συγκεκριμένο σύστημα ακόμη και με κλειστά μάτια. Τι καιροί!

Το πιο ωραίο; Η απόλυτη ύβρις για έναν Gen Z: «Δεν έχει emoji;». Όχι φίλε μου, δεν έχει. Μόνο πνεύμα, ψυχή και 160 χαρακτήρες. Κι αν τους ξεπερνούσες; Πλήρωνες έξτρα SMS. Εμείς δεν παίζαμε.

Το βίντεο τελειώνει με την Gen Z να δηλώνει σοκαρισμένη, εσύ να νιώθεις ότι κουβαλάς πια σοφία μιας άλλης εποχής και το TikTok να γελάει συλλογικά.