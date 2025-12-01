Σαρώνει η Cyber Monday: Το απίστευτο ποσό που ξοδεύουν οι Αμερικανοί

Οι Αμερικανοί ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε μία μόνο ημέρα, ακόμη κι όταν η οικονομία «τρίζει». Τα προϊόντα που κάνουν θραύση και οι λόγοι πίσω από το νέο ρεκόρ.

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην αμερικανική οικονομία, η Cyber Monday φαίνεται πως οδεύει προς ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ. Με εντυπωσιακές εκπτώσεις που προβάλλονται ως οι κορυφαίες της εορταστικής περιόδου, εκατομμύρια καταναλωτές στις ΗΠΑ ετοιμάζονται να «πολιορκήσουν» τα ηλεκτρονικά καταστήματα, συνεχίζοντας τον μαραθώνιο αγορών που ακολούθησε την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η Adobe Analytics εκτιμά ότι μόνο για τη Cyber Monday οι online δαπάνες θα φτάσουν τα 14,2 δισ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 6,3% σε σχέση με πέρυσι. Τα πρώτα δείγματα γραφής είναι ήδη ενθαρρυντικά: οι αγοραστές ξόδεψαν 11,8 δισ. δολάρια τη Black Friday και 6,4 δισ. την Ημέρα των Ευχαριστιών, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις.

Η δυναμική της Cyber Week

Οι πέντε ημέρες μεταξύ Thanksgiving και Cyber Monday αποτελούν πλέον τον απόλυτο δείκτη της καταναλωτικής διάθεσης για όλη την εορταστική περίοδο.

«Η Cyber Week ξεκίνησε με ισχυρό momentum», σημειώνει ο Vivek Pandya, επικεφαλής αναλυτής της Adobe Digital Insights, υπογραμμίζοντας πως οι εκπτώσεις θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος της Δευτέρας.

Για φέτος, οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται στα ηλεκτρονικά είδη - με εκπτώσεις έως 30% - και στην ένδυση, με τιμές μειωμένες περίπου κατά 26% σε σχέση με τις μέσες τιμές του έτους.

Ποια προϊόντα οδηγούν το ενδιαφέρον

Οι κονσόλες νέας γενιάς, όπως το Nintendo Switch 2, αλλά και οι συλλεκτικές κούκλες Labubu βρίσκονται ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς αγορές. Σημαντική ζήτηση καταγράφεται επίσης στις τελευταίες εκδόσεις smartphones, όπως τα iPhone 17, Pixel 10 και Galaxy S25.

Σύμφωνα με την Adobe, η φετινή Cyber Monday λειτουργεί για πολλούς καταναλωτές ως «τελευταία κλήση» για τις μεγαλύτερες εκπτώσεις πριν από τα Χριστούγεννα, αν και η δυναμική των online προσφορών έχει πλέον ξεχειλώσει χρονικά, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την εβδομάδα.

Οι οικονομικές πιέσεις δεν κάμπτουν τις online αγορές

Αν και τα ακριβά δάνεια, οι καθυστερήσεις και η εργασιακή αβεβαιότητα πιέζουν αρκετά νοικοκυριά, οι δαπάνες δείχνουν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτό συμβάλλει και η άνοδος των προγραμμάτων «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», τα οποία υπολογίζεται ότι θα χρηματοδοτήσουν online αγορές 20,2 δισ. δολαρίων φέτος - 11% περισσότερα από το 2024. Μόνο για τη Cyber Monday, τα συγκεκριμένα δάνεια αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η χρήση κινητών συσκευών έχει γίνει κυρίαρχη. Περισσότερο από το 56% των συνολικών online δαπανών της περιόδου πραγματοποιείται πλέον μέσω smartphones και tablets, καθιστώντας το mobile commerce τον νέο «βασιλιά» των γιορτινών αγορών.

Μια ημέρα που έγινε θεσμός

Από τότε που ο όρος «Cyber Monday» εισήχθη το 2005 από την National Retail Federation, η ημέρα μετατράπηκε από ένα εργαλείο προώθησης σε παγκόσμιο φαινόμενο. Σήμερα, οι ηλεκτρονικές αγορές της συγκεκριμένης Δευτέρας ξεπερνούν συστηματικά τα ρεκόρ κάθε προηγούμενου έτους.

Φέτος, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις ανησυχίες για την πορεία της οικονομίας, οι Αμερικανοί δείχνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους - και τη Cyber Monday στην κορυφή τους.

Η τάση είναι ξεκάθαρη: η γιορτινή καταναλωτική έκρηξη συνεχίζεται, με τους ψηφιακούς ουρανούς να παραμένουν πιο φωτεινοί από ό,τι θα περίμενε κανείς σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

